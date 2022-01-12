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歐美Omicron將群體免疫 留美醫師：大陸清零難防

中央社 / 台北12日電
中國知名留美癌症醫師張玉姣指「動態清零」越來越難防Omicron，傳遍中國只是時間問題。 法新社
中國知名留美癌症醫師張玉姣指「動態清零」越來越難防Omicron，傳遍中國只是時間問題。 法新社

中國知名留美癌症醫師張玉姣昨天指Omicron病例數與死亡數呈現「脫鉤」，預計歐美等西方國家將在夏天達到群體免疫。他直指「動態清零」越來越難防Omicron，傳遍中國只是時間問題。

張玉姣11日以「Omicron前車之鑒」為題在微博發文，委婉建議中國官方檢討當前的「動態清零」防疫措施。

他引用南非、英國、美國的統計數據指出，COVID-19變異株Omicron的重症和病死人數都比上一波Delta低許多；死亡人數並沒有按病例數成比例上升，出現明顯「脫鉤」現象。

張玉姣歸納指出，Omicron與Delta相比，致病性有明顯減弱的跡象。這一減弱，部分是因為病毒自己的進化；部分則是由於疫苗，以及從前的感染所產生的免疫力。其次，mRNA疫苗對預防COVID-19感染己經力不從心，但是防重症和死亡的功能依然優良。

他指出，西方國家根據自己的國情，民眾的需求，疫苗的功效以及傳染病學的特徵，決定「硬闖」Omicron，盡可能保持社會的正常運轉。預計西方國家在這場主動與被動免疫的洗禮下，將在今年夏季之前達成「群體免疫」。

COVID-19在西方發達國家變成可以承受的地區性傳染病，每年季節性高危人群疫苗接種成為新常態（就像目前的流感一樣）。中國要怎麼辦呢？

張玉姣指出，目前，Omicron己經傳入天津、河南、廣東。以它的高度傳染性，動態疫情清零將會越來越難，成本越來越高。

他認為，當務之急，應該立即著手研究中國國產滅活疫苗對重症和死亡的保護效果。目前來看，「靠疫苗來阻止傳播己經不太現實」。

張玉姣反問，想把COVID-19阻止在國外，3年也許可能，以後呢？5年？10年？流感己經從爆發，到地區性季節性流行103年；「新冠可以等，人和國民經濟可不能這麼等」。

他認為，COVID-19一旦在其他國家常態化，「傳遍中國只有個時間問題。現在不會，以後一定會。」因此，對年長者和有基礎疾病患者的重點保護，將成為世界各國以後防疫的重點。

張玉姣最後稱，上個週末，他說服了遠在中國的90多歲父母接種了滅活疫苗。

西安封城引發民怨，Omicron突破中國清零封鎖之際，張玉姣這篇文章經媒體轉載，在中國網路引發關注。一天的時間，閱讀量突破百萬。

張玉姣今天在微博發文坦承，文章同時引發一些雜音。一些人對他進行人身攻擊，還有人舉報他。

張玉姣強調，作為一個醫生和科技工作者，有責任用自己的專業知識、訊息管道，去向社會科普抗疫的原則和措施。「如果我的微博因此而被關閉，我自己問心無愧。」

新冠肺炎 COVID-19 新冠疫苗 Omicron Omicron變異株

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