防堵Omicron 天津宣布各級學校提早放寒假

共享汽機車的服務在世界各地都越來越普及，不少人也會利用共享汽車的服務來協助搬家。中國西安便有一名男子租了一台共享汽車來搬家，沒想到搬到一半時，自己原本住的社區卻突然被封鎖，導致他無法出門還車，讓租借的車輛一直處於租借狀態，最後累計了10279元人民幣（約新台幣4.4萬元）的租金。

2022-01-12 15:55