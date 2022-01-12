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涉引起新冠肺炎傳播 鄭州一核酸檢測負責人被查

中央社 / 台北12日電
圖為一名大陸孩童正在進行病毒檢測。示意圖，非新聞當事照。 新華社
圖為一名大陸孩童正在進行病毒檢測。示意圖，非新聞當事照。 新華社

中國河南省許昌市公安局今天通報，鄭州金域臨床檢驗中心張姓區域負責人涉違反傳染病防治法，有引起COVID-19傳播行為，禹州市公安局以其涉嫌刑事犯罪立案偵查並採取強制措施。

通報稱，鄭州金域臨床檢驗中心有限公司張姓區域負責人涉違反傳染病防治法，有「引起新型冠狀病毒感染肺炎傳播或者有傳播嚴重危險的行為」，該案立案偵查中。

母公司金域醫學今天聲明，現仍在調查階段，未有結論，積極配合調查中。

河南商報報導，金域醫學華中區域總部實驗室在2021年擴建核酸檢測（PCR）平台，負責鄭州市近1/3核酸檢測篩查工作，截至2021年10月，累計檢測次數逾1000萬次。

21世紀經濟報導指出，市場上有傳言稱是員工丟失試劑盒，然後偽造陰性證明，金域醫學回應「目前集團正在全力配合調查處理中」。

報導提到，過去也有核酸檢測公司違法被調查事件。2021年1月，河北省邢台市通報，負責隆堯縣第二輪核酸檢測任務的濟南華曦醫學檢驗有限公司涉嫌謊報檢測結果，該公司隨即被停止核酸檢測業務。

根據金域醫學官網簡介，鄭州金域臨床檢驗中心有限公司是金域醫學集團第5家子公司，位於河南省鄭州市自貿試驗區，成立於2008年1月28日，為河南省衛生廳批准第一家具醫療機構執業許可證的第三方檢驗機構，在河南省內有37個服務網點，覆蓋全省18個地市所有縣區。

據報導，由於子公司相關消息影響母公司股價，金域醫學股價今天收盤重挫5.79%，市值縮水為人民幣423.7億元（約新台幣1842億元）。

鳳凰網「風暴眼」報導，2021年前3季，金域醫學COVID-19核酸檢測業務實現收入人民幣33.6億元（約新台幣146億元），該業務收入占總營收比率38.99%。與同屬檢測概念股上市企業相比，金域醫學營收規模排在第5位。

鄭州 新冠肺炎

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