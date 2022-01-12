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天津出現Omicron疫情 專家：春節前能平息

中央社 / 台北12日電
鄰近北京的天津市近期出現Omicron本土疫情，外界關注疫情發展對北京冬奧會的影響。 美聯社
鄰近北京的天津市近期出現Omicron本土疫情，外界關注疫情發展對北京冬奧會的影響。 美聯社

鄰近北京的天津市近期出現Omicron本土疫情，外界關注疫情發展對北京冬奧會的影響；中國工程院院士張伯禮日前表示，樂觀估計到春節前，天津疫情整體應該能夠平息，沒有新發病人。

中國國家衛生健康委員會官網今天公布，中國大陸各地昨天共新增221例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中本土166例，河南省占118例，天津市則有33例。

北京冬奧會將於2月4日揭幕，天津疫情是否會對冬奧造成影響深受關注。天津今天啟動第二輪全民核酸檢測，並要求全市機關和企事業單位下午放假半天，以配合檢測。

香港01今天報導，中國工程院院士、天津中醫藥大學名譽校長張伯禮昨天在天津市疫情防控工作記者會作了上述表示。今年的農曆春節初一是2月1日。

張伯禮說，Omicron的隱秘性和傳播性更強。患者症狀相對輕，有些人沒有症狀，因此在身體檢查或密接篩查時才發現。

此外，他表示，當地已有一個人傳染給10多人的情況，並且傳染很快。

張伯禮還說，本輪疫情的患者剛開始是兒童較多，但「現在看成人不少」，所以並非兒童易感染，只是因為最初的爆發地是託管班，後期成年人、老年人發病趨於常態。

張伯禮說，Omicron的變異較多，還有出現一些逃逸變異點，因此疫苗保護作用下降；但是這次天津的患者整體病情較輕、重症少，這也是疫苗保護作用的體現。

北京冬奧 新冠肺炎 Omicron Omicron變異株

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