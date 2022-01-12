疫情蔓延 遼寧大連發現2例天津返連陽性感染者

大陸本土疫情持續蔓延，12日7時，大連市甘井子區在對天津市返連管控人員進行例行核酸檢測時發現2人核酸檢測結果陽性，2名感染者曾於3日至8日在天津市津南區活動。

央視新聞報導，據大連市新冠肺炎疫情防控總指揮部消息指出，12日7時，大連市甘井子區在對天津市返連管控人員進行例行核酸檢測時發現2人核酸檢測結果呈陽性；2人8日離津核酸檢測結果為陰性；9日抵連後按大連市相關管控措施進行管控，10日核酸檢測結果為陰性。

2名陽性病例是大學生，曾於3日至8日在天津市津南區活動，於8日同行乘坐T367次列車。

截至目前，大連共篩查出密切接觸者25人、次密接56人，均已全部管控，其他相關流調、排查、核酸檢測等工作正在進行中。

天津近日遭到Omicron病毒肆虐，疫情緊張。11日新增33例本土新冠肺炎確診病例，新增3例本土無症狀感染者。當日的天津市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發布會指出，目前疫情感染來源尚未查明，疫情發現時已發生隱匿社區傳播，但已發現的感染者間傳播關係較為清晰，所有感染者均與津南區有關。