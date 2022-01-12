快訊

桃園公布23處確診者足跡 夜市、百貨和KTV都上榜

高階警察人事發布！廖宗山升警政委員 8縣市局長換人

租車搬家「社區突被封鎖」 西安男無法還車慘遭罰4.4萬元

聯合新聞網 / 綜合報導
男子租共享車搬家突被隔離。 圖／翻攝自微博
男子租共享車搬家突被隔離。 圖／翻攝自微博

共享汽機車的服務在世界各地都越來越普及，不少人也會利用共享汽車的服務來協助搬家。中國西安便有一名男子租了一台共享汽車來搬家，沒想到搬到一半時，自己原本住的社區卻突然被封鎖，導致他無法出門還車，讓租借的車輛一直處於租借狀態，最後累計了10279元人民幣（約新台幣4.4萬元）的租金。

陸媒報導，中國西安一名男子在去（2021）年12月17日租了一台共享汽車搬家，但因為車子空間有限，所以前後分了4至5趟搬，但在搬運途中剛好過了午夜，而他原本住的社區卻突然因疫情關係被封鎖、禁止出入。

即便該男子不停的告知防疫人員自己要搬家，但仍不被允許離開社區，導致他沒辦法還車外，一些棉被、衣服等居家物品都已經搬到新家，使他只能和鄰居借用。

然而，他租的共享汽車是按分鐘數以及里程數計費的，截至目前為止，他這一趟的租金累積至10279元人民幣（約新台幣4.4萬元）。雖已致電客服人員表達自己的困境，但客服要他自己聯繫社區開隔離證明，等疫情解封再處理此事。

共享汽車 疫情 人民幣

延伸閱讀

好市多部隊鍋「紅色醬料」是什麼？ 老饕曝解答：歐洲罐頭大王

一張圖秒看懂何時我能打第三劑 超實用日期對照表快存起來

吃飯為何「總是剩一口」 網友跳出共鳴：這是一種生存感

如何找到人生伴侶？約會專家建議：一次跟多人約會

相關新聞

中國大陸新增166例本土確診 面臨Delta和Omicron雙重挑戰

據中國大陸國家衛健委通報，1月11日，中國大陸報告新增新冠肺炎確診病例221例。其中境外輸入病例55例，本土病例166例。當...

租車搬家「社區突被封鎖」 西安男無法還車慘遭罰4.4萬元

共享汽機車的服務在世界各地都越來越普及，不少人也會利用共享汽車的服務來協助搬家。中國西安便有一名男子租了一台共享汽車來搬家，沒想到搬到一半時，自己原本住的社區卻突然被封鎖，導致他無法出門還車，讓租借的車輛一直處於租借狀態，最後累計了10279元人民幣（約新台幣4.4萬元）的租金。

陸造出全球首顆「人造月球」 靈感來自一個搞笑青蛙實驗

南華早報報導，中國大陸成功打造出一個模擬月球低重力環境的「人造月球」，靈感來自20多年前的「反重力青蛙」實驗。這座月球模擬器位於江蘇省徐州，科學家表示，它將為中國的登月探測活動提供寶貴的研究，可使重力「消失」且「想持續多久就持續多久」，預計在未來幾個月正式啟動。...

疫情蔓延 遼寧大連發現2例天津返連陽性感染者

大陸本土疫情持續蔓延，12日7時，大連市甘井子區在對天津市返連管控人員進行例行核酸檢測時發現2人核酸檢測結果陽性，2名感...

天津疫情顯示：Omicron確診者3成無症狀 約一半輕症

天津近日爆發Omicron疫情，中國工程院院士、天津中醫藥大學名譽校長張伯禮表示，天津這波疫情已出現一名學生傳播10多人...

Omicron來襲 天津下午放假進行第二輪核酸普篩

爆發大陸首宗Omicron本土疫情的天津，12日一早宣布，為做好全市第二輪全員核酸檢測工作，天津市人民政府決定，全市機關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。