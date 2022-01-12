租車搬家「社區突被封鎖」 西安男無法還車慘遭罰4.4萬元

共享汽機車的服務在世界各地都越來越普及，不少人也會利用共享汽車的服務來協助搬家。中國西安便有一名男子租了一台共享汽車來搬家，沒想到搬到一半時，自己原本住的社區卻突然被封鎖，導致他無法出門還車，讓租借的車輛一直處於租借狀態，最後累計了10279元人民幣（約新台幣4.4萬元）的租金。

據陸媒報導，中國西安一名男子在去（2021）年12月17日租了一台共享汽車搬家，但因為車子空間有限，所以前後分了4至5趟搬，但在搬運途中剛好過了午夜，而他原本住的社區卻突然因疫情關係被封鎖、禁止出入。

即便該男子不停的告知防疫人員自己要搬家，但仍不被允許離開社區，導致他沒辦法還車外，一些棉被、衣服等居家物品都已經搬到新家，使他只能和鄰居借用。

然而，他租的共享汽車是按分鐘數以及里程數計費的，截至目前為止，他這一趟的租金累積至10279元人民幣（約新台幣4.4萬元）。雖已致電客服人員表達自己的困境，但客服要他自己聯繫社區開隔離證明，等疫情解封再處理此事。