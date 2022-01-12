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中國大陸新增166例本土確診 面臨Delta和Omicron雙重挑戰

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為河南鄭州一名幼童日前接受核酸檢測採樣。新華社
圖為河南鄭州一名幼童日前接受核酸檢測採樣。新華社

據中國大陸國家衛健委通報，1月11日，中國大陸報告新增新冠肺炎確診病例221例。其中境外輸入病例55例，本土病例166例。當天本土病例分別為：河南118例，其中安陽65例、許昌41例、鄭州12例；天津33例，其中津南區28例、西青區3例、河西區2例；陜西8例，均在西安；廣東7例，均在深圳。

當天中國大陸還報告新增無症狀感染者32例，其中境外輸入28例，本土4例（天津3例，均在津南區；廣東1例，在深圳市）。

天津市疾控中心指出，疫情傳播鏈條顯示，天津病例已經傳播了三代，大概需要15天至21天，說明病毒在天津已經隱匿傳播了一段時間。但在進行流行病學調查過程發現，這次疫情源頭非常不清晰，沒有辦法很快鎖定病毒感染的來源。 　　

中新社報導，目前疫情最為嚴峻的河南安陽已宣布，全市各城區內所有居民除配合核酸檢測等疫情防控工作外，足不出戶；全市所有機動車原則上不得上路行駛；全市生產經營單位暫停經營，安全生產、民生事業單位等不能停業的，一律封閉運行，不得外出。 　　

新華社指出，中國大陸國務院副總理孫春蘭8日從陜西前往河南調研指導防控工作。報導稱，河南目前正面臨Delta和Omicron毒株輸入疫情的雙重挑戰，疫情波及七個地市，重點是鄭州、禹州、安陽。

孫春蘭要求河南採取針對性更強的舉措，加快篩查、疫調、隔離，儘早發現和管控風險人員，早日實現社會面「清零」。

截至11日24時，中國大陸現有確診病例3,476例，其中重症病例14例，尚在醫學觀察的密切接觸者4萬7,638人。

疫情 廣東

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