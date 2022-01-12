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天津疫情顯示：Omicron確診者3成無症狀 約一半輕症

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
中國工程院院士、天津中醫藥大學名譽校長張伯禮指出，天津這波疫情顯示，Omicron感染病例症狀較輕，無症狀者約佔三成。 中新社
中國工程院院士、天津中醫藥大學名譽校長張伯禮指出，天津這波疫情顯示，Omicron感染病例症狀較輕，無症狀者約佔三成。 中新社

天津近日爆發Omicron疫情，中國工程院院士、天津中醫藥大學名譽校長張伯禮表示，天津這波疫情已出現一名學生傳播10多人的情況。但Omicron感染病例症狀較輕，無症狀的約占三成，症狀較輕的約占一半，另有約兩成為普通型，重症的比較少。

張伯禮11日下午在天津疫情防控記者會上還表示，天津此次患者出現的症狀中，上呼吸道的症狀比較重，包括咳嗽和喉嚨痛。

張伯禮11日接受新華社專訪時指出，Omicron是新冠肺炎病毒一種變異毒株，其特點是傳播快、隱匿性強、穿透力強，因此必須對它非常警覺。

他表示，天津這次疫情源頭是人還是物？疫調仍在進行中。其傳播特點也和在國外一樣，發現的時候可能已經傳到第三代，但臨床表現並不突出，很多患者沒有症狀，因此沒有及時就醫，造成了隱匿傳播。

張伯禮說，Omicron並不可怕，但其中醫症候特點確實有所不同。以往的新冠病毒中醫稱為「濕毒疫」，是一種「濕邪」，濕毒蘊肺是其核心特點。

但Omicron是外感風寒，風束肺衛，「風邪」特徵非常明顯，患者頭疼、發燒、喉嚨痛、鼻塞、流清鼻涕、咳嗽、少痰，有痰的也是白痰。

對於兒童是不是Omicron的易感染群體？張伯禮表示，這次天津疫情第一批感染者發生在托管班，所以兒童多一些，但這不代表Omicron更容易侵襲兒童。隨著天津核酸檢測的推進，確診病例中兒童的比例也在逐漸下降，現在要說兒童更容易感染Omicron為時尚早。

張伯禮也重申，把Omicron比喻為「大號流感」並不恰當，雖然它傳染性強、症狀較輕，但有沒有後遺症現在還不清楚。根據國外的數據分析，新冠肺炎的後遺症遠遠高於流感，因此「乾脆放開」、「群體免疫」的做法，他認為是不負責任的。

面對Omicron疫情，張伯禮強調，戴口罩、勤洗手、少聚集，調整好自己的身體狀態等等，我們之前採取的防疫措施，面對Omicron依然有效，接種疫苗也仍然很有必要。

Omicron 疫情 新冠肺炎

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