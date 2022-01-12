纜線地下化 上海天空變美

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
上海長寧區的街道陸續將空中電纜地下化，街道天空更清朗。（澎湃新聞）
上海長寧區的街道陸續將空中電纜地下化，街道天空更清朗。（澎湃新聞）

上海陸續清除空中纏繞交錯的纜線，讓這些「蜘蛛網」走入地下，上海的天空也愈來愈清朗，城市形象愈加美麗，也減少各種隱患。

澎湃新聞報導，上海市住建委相關人員表示，作為上海民心工程之一，四年來，上海完成567公里架空線入地和杆箱整治的任務，開竣工總量達804公里。許多道路一眼望去，嶄新的道路環境，清爽的天際線，不少居民感歎：這街景太賞心悅目了！                          

纜線入地，不僅能提升肉眼可見的道路環境、美化街區家園，還有許多功能性的作用。比如可避免架空線纜受到氣體腐蝕、汽車撞杆、風箏掛線等事故，避免災害天氣時造成供電和通訊網絡損害等。

上海市住建委人員說，2022年是架空線入地和杆箱整治工作最關鍵的一年，將聚焦「申字型」高架沿線、蘇州河沿線、內環內主幹道，實現架空線全部入地；聚焦中心城風貌保護區內的重要道路、內環內次幹道，實現架空線基本入地；聚焦內外環間重要道路、中心城重要區域和重要道路，擴大重點區域整治成效；將郊區新城、核心鎮、歷史名鎮部分道路納入整治範圍。

上海

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