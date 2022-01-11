兒子意外去世 7旬老母親打工10年還清200萬債務

江蘇如皋有一名老母親，為了替意外去世的兒子還債，花甲之年的她毅然出門打工，用10年時間還清了兒子欠下的人民幣50多萬元（約新台幣220多萬元）債務。這名母親認為，要做講誠信的好人，「人家掙錢不容易，欠的債一定要還上。」

中新網報導，十年前，叢慧玉的獨子洪勇突遭意外去世，留給叢慧玉夫妻倆無盡的傷痛和一位年僅6歲的孫子。當債主們紛紛找上門，他們才知道，兒子當初經營裝飾公司欠下了包括銀行貸款在內的人民幣50多萬元債務，這對一輩子務農的老人而言無疑是個天文數字。

從法律上來說，夫妻倆並沒有「子債父母償」的義務，但他們認為，「人家掙錢不容易，咱們欠的債一定要還上。」

兒子的死亡賠償金、一些到帳的工程款、親戚給予的援助，叢慧玉和丈夫東拼西湊先還清了銀行貸款和部分零散欠款。這時家裡已沒錢可用，但孫子要上學、兒子生前裝飾公司工人的薪資還沒還，這對夫妻決定打工賺錢還債。

為了賺更多錢，家裡的農田改種蔬菜，丈夫四處打工，叢慧玉則成了飯店的「超齡洗碗工」，每天起床就開始工作，經常麵條加醬油拌一拌就是一頓飯。2016年，叢慧玉的丈夫因交通事故意外去世，還債重擔都壓到她一個人身上，為了增加收入，她精打細算，最多的時候一天要洗近千個碗。每天凌晨3點半就起床打理菜田，白天去飯店洗碗、洗菜，晚上10點回家後，繼續到菜田務農。

2018年，叢慧玉找了如皋法院的工作人員，希望工作人員幫忙聯絡兒子公司底下的一名工人。據了解，洪勇去世後不久，冒姓工人和周姓工人向法院起訴討薪，因洪勇早已離婚，法院判決洪勇之子（叢慧玉之孫）以繼承遺產的實際價值為限清償債務。時間一天天過去，冒姓工人早就不指望這筆錢，也換了聯絡電話。後來，叢慧玉找到了這名工人所在的村，最後還清欠款。

十年過去，兒子的死亡賠償金、老家拆遷的補償款、自己賣菜、洗碗賺的錢，叢慧玉都悉數用來還債，如今，終於無債一身輕。已經是古稀之年的她心想，得好好培養孫子，自己還可以再辛苦幾年。

叢慧玉表示：「兒子不在了，我也是做給孫子看，希望孫子能夠健康成長，一定要做一個清清白白、講誠信、對社會有貢獻的好人。」

2019年，叢慧玉獲頒第四屆如皋市道德模範提名獎；2020年，獲頒「江蘇好人」，並入選「中國好人榜」。