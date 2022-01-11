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陸專家稱 中醫藥對Omicron治療效果佳
天津Omicron疫情持續，中國工程院院士張伯禮表示，在Omicron治療中，中醫藥將發揮出更大作用，改善症狀明顯。
據香港01報導，張伯禮表示，西醫關注病毒、中醫關注症候，感染Omicron的患者大部分為輕症，結合患者病情以「宣肺祛風」或「甘寒清熱」等中藥進行治療，取得了很好的效果。
由於天津此波Omicron疫情有部分學生受到感染，張伯禮指，已派駐3名兒科主任醫師進入定點醫院，採取「一人一策」，盡快將病情控制住，「從過去的經驗看，兒科用中藥效果很好」。
張伯禮強調，現階段接種新冠疫苗仍然很有必要，疫苗對防治重症、降低死亡率的作用依舊很強。
天津疾控中心通報，截至目前，天津本輪疫情患者年齡最大74歲、最小5歲。而疫情感染來源尚未查明，疫情發現時已發生隱匿的社區傳播，但已發現的感染者間傳播關係較為清晰，所有感染者均與津南區相關。
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