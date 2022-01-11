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天津Omicron疫情增至97例陽性 感染源頭仍未明

中央社 / 台北11日電

中國天津市8日爆發Omicron本土疫情，據官方通報，截至今天中午，第一輪篩查已出結果789萬2591人，累計報告陽性感染者97例；目前已出現家庭聚集6起，感染來源尚未查明。

據「天津發布」官方微博，天津市11日下午舉行疫情防控工作新聞發布會，天津市衛健委副主任韓金豔通報，截至1月11日中午12時，共報告陽性病毒感染者97例，其中本土確診病例49例，本土無症狀感染者15例，其他33例初篩陽性感染者待臨床專家組進一步核驗後進行通報。

據通報，97例當中，津南區就占90例，西青區3例，河西區3例，濱海新區1例。截至目前，本土無症狀感染者均未轉歸為確診病例。

針對現有80例感染者流行病學調查數據分析顯示，截至目前，患者年齡最大74歲，最小5歲。指示病例（最早發現報告病例）於去年12月29日發病，前期呈散發狀態，1月6日起發病數發病人數快速增加。目前出現家庭聚集6起。

據發布，除指示病例2例、全員大規模篩查人員3例外，其他感染者均為指示病例相關密切接觸者及封控區/管控區等管理人員。上述人員僅1名兒童未接種COVID-19疫苗，完成1劑次滅活疫苗接種3例，完成全程接種76例，其中完成加強免疫（3劑）20例。

天津官方稱，本起疫情主要以在校學生及其家庭，葬禮活動人員，以及上述人員波及社區為中心，分布於津南區、西青區、河西區和濱海新區。目前本起疫情感染來源尚未查明，疫情發現時已發生隱匿的社區傳播，但已發現的感染者間傳播關係較為清晰，所有感染者均與津南區相關。

據通報，天津市第一輪全員核酸篩查於1月9日早上7時開始，共採樣1191萬2280人，已出結果789萬2591人，檢出陽性77例，相關檢測工作正在進行中。

疫情 Omicron

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