不滿過站下不了車 城巴司機裝跌躺地控訴：我屁股好痛

網上流傳一則片段，一名載帽眼鏡男被指是城巴司機，深夜乘搭新巴N680路線，在中環德輔道中按鐘下車時疑已過站，巴士沒有停車，他報稱「（新巴）車子急衝出去」而跌倒，躺在地上頻呼：「我現在好痛，我屁股好痛」，另一名巴士司機剛巧坐在下層，不滿有人「惡搞」，拍下過程作證：「我看到是你自己跌倒的」，載帽男反問：「關你什麼事？」，並於短短5分鐘內，說了14次「沒關係」，令人發笑。

片段全長5分14秒，昨（10日）晚開始在網上流傳，片中新巴在行駛中，一名男子戴眼鏡及鴨舌帽，躺在下層近司機駕駛室旁的走廊，他說：「我現在好痛，我屁股好痛，我跟你講我腰部有問題，我前兩天才去完急診，我告訴你喔，你現在弄傷我了」。

此時，一名報稱同是巴士司機一邊手機拍片、一邊說：「我看到是你自己跌倒的」，載帽男反駁：「車上有錄影，沒關係」，拍片司機直斥：「你別冤枉司機」，載帽男則說：「我也是司機啊，我自己知自己事」，拍片司機強調：「我一定會做人證…，大家都是司機，你是在惡搞」，載帽男怒說：「關你什麼事，我現在覺得不舒服」，接着又說：「沒關係，你人證成不 成立？」，拍片司機則說：「成不成立要法官說了算」。

其後，N680路線巴士停在港澳碼頭，司機走出駕駛室致電上司請示，根據該司機的說法，載帽男在天后清風街上車，至中環德輔道中站時，他走出來要求下車，司機表示過了站，下一個站才可下車，結果上演「躺地控訴」一幕，該司機詢問上司：「我應該怎麼處理？」

事件引起網民熱議，「無賴就是無敵」、「這個正乞丐，如果他真的是車長就等做乞丐」、「只要不怕尷尬，尷尬的就是別人，耍賴最重要的一環」。

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文章授權轉載自《香港01》