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河南女因疫情隔離被困相親對象家中 網笑：天意安排一定要嫁

香港01 / 撰文： 林芷瑩
河南鄭州一位王姓女子，近日「相親」時意外被隔離在相親對象家中，至今已逗留6、7天。圖／香港01
河南鄭州一位王姓女子，近日「相親」時意外被隔離在相親對象家中，至今已逗留6、7天。圖／香港01

內地新冠肺炎疫情持續，陝西、河南、天津等多個地市實施防控措施，多個小區封閉。

河南鄭州的王女士，近日「相親」時意外被隔離在相親對象家中，至今已逗留6、7天。不少網民笑言，這是天意安排下不讓王女士離開，「看來，不嫁給別人也不行」。

王女士是河南鄭州人，今年28歲，平日都在廣州工作。她表示，早前有同學為她介紹了一名孫姓男子，「通過微信聊天，我覺得孫還可以，但我沒有決定嫁給他」。

王女士稱，孫男聊天時聲稱自己烹飪了得，希望能有機會讓他展示廚藝，於是雙方約定在1月3日到孫男家中見面，「其實我來孫家有兩個目的，一個是真正知道他的廚藝是否像他說的那麼好；另一個是看他廬山真面目，然後決定是否和他一起生活」。

當日，王女士吃完午餐後準備離開，結果被告知小區因疫情封閉，「我來的時候還好，吃了一頓飯就出不去社區了。社區保安告訴我，他們接到通知後，社區因突發疫情被封殺。就這樣，我又跟著孫回到了家」。

她表示，自己每天都可以睡到自然醒，雖然孫男不愛講話，但性格不錯，且廚藝非常好，「他的烹飪技巧真的很好，他每天做不同的飯菜，家務也做得好」。

延伸閱讀：

內地增110宗本土確診　河南遭Delta及Omicron夾擊

小區封閉醫生被隔離多日　竟半路出家轉行賣菜？

文章授權轉載自《香港01》

相親 新冠肺炎

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