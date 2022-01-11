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河南安陽Omicron源頭病例無症狀 曾到公共場所

中央社 / 台北11日電

從天津津南區返回河南安陽市的大學生，成為安陽市Omicron疫情源頭。這名大學生迄今沒有症狀，返回安陽市後曾到在多個公共場所逗留，其家人已經感染。

天津市疾病預防控制中心副主任張穎日前表示，Omicron變異株隱匿性非常強，傳播速度非常快，也是這一輪天津COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情的特點。官方10日發布，一名從天津津南回河南安陽市的19歲大學生，是安陽市Omicron變異株疫情的源頭。

陸媒新京報微博報導，這名大學生接受訪問時表示，他就讀天津中德應用技術大學，在津南區坐公車時，有時載口罩沒有覆蓋鼻子。他是持陰性證明於去年12月28日乘車從津南區返回安陽縣，在車上曾脫下口罩飲水。

他表示，自己迄今沒有症狀，在安陽市隔離時每日抽血及做核酸檢測。他返回安陽市後曾經在布藝店、電腦店及理髮店等場所逗留。他的父母及姐姐已經感染，曾到他一起吃飯的表哥也是無症狀感染者。

新華網報導，由8日至11日上午8時，安陽市有84例確診病症。為防止疫情傳播至其他地方，安陽市10日將管控措施升級，要求全市500萬居民要在家隔離，足不出戶，機動車不可在路上行駛。

疫情 大學生 Omicron

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