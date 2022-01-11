鼓勵民眾生育 大陸經濟學家：建議人行每年印8.6兆元鈔票

中國大陸生育率不斷下滑引起越來越多關注。知名經濟學者任澤平建議，大陸央行應該每年多印人民幣2兆元（約新台幣8.6兆元）鈔票，讓中國大陸未來10年多生5,000萬個孩子，解決人口老齡化和少子化問題，「讓未來更有活力」。

任澤平這項建議成為近日大陸網路熱搜話題，但網民幾乎是一面倒吐嘈任澤平這項大膽建議。

任澤平現為大陸東吳證券首席經濟學家，但早前讓他聲名大噪的是2017年底傳出，目前深陷財務危機的地產商恒大集團以年薪人民幣1,500萬元（約新台幣6,450萬元），聘請任澤平出任恒大集團首席經濟學家兼恒大經濟研究院院長，負責宏觀經濟分析、市場發展方向及行業發展動向研究，並為恒大集團戰略決策提供相關分析報告。

任澤平8日在個人微博發文表示，「盡快建立鼓勵生育基金，央行多印2萬億，用10年社會多生5,000萬孩子，解決人口老齡化少子化問題，讓未來更有活力，而且不增加老百姓、企業和地方負擔，我們研究認為現在只有這個辦法最務實有效可行。」

這則不到百字的短文，很快就在大陸網路發酵，引發許多討論，但不少人吐槽：「沒錢就印鈔票，這建議牛」、「多印兩萬億，不增加老百姓負擔，印出來的兩萬億是上墳用了？」「說再多，我們95後不上當」。

還有網友說，「任專家先生三個吧！」、「淨網行動為何不讓這傢伙禁言？」

面對網路一片吐嘈聲任澤平11日上午在微博強調，他這個建議是認真的，是經過長期的科學研究和論證的。「以科學家的精神，建設性的態度，做有溫度、有情懷、有責任的研究」。

任澤平說，之所以建議由大陸央行每年印鈔人民幣2兆元，而不是由政府財政預算支出，是由於現在中國大陸經濟下滑壓力大、土地財政下滑，政府、企業和家庭都沒錢，所以只好「印錢生娃」。

他認為，這筆錢「專款專用」不會引發通膨和房價上漲，短期還有助於拉動需求、穩增長，長期有助於社會活力、經濟長期健康發展。

對於任澤平這項建議，大陸國民經濟研究所副所長王小魯接受《新京報》專訪時表達不認同。王小魯指出，貨幣政策唯一宗旨是保持宏觀經濟長期穩定發展，「不能什麼問題都要在貨幣政策上打主意」，包括生育政策在內的部門性政策調整，不是貨幣政策應該擔負的職能。

王小魯強調，人口的穩定健康發展不是靠花錢刺激能夠保證的，解決生育率低的問題應從根上找原因，而且人口政策要重點關注人力資本培育的問題，而不應只關注生育率。