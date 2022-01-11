快訊

邀俄軍入關維穩？哈薩克「借刀宮鬥」血的代價

台彩春節加碼8.8億元！大樂透連開15天多360組百萬紅包

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子遭傳銷男逼到銀行提款 關鍵時刻1個手勢引女職員注意終獲救

香港01 / 撰文： 朱利安
江西省1名男子日前到1間銀行提款，其間他向職員刻意展示左手上的求救字句，幸好對方察覺異樣並報警。（澎湃新間影片截圖）
江西省1名男子日前到1間銀行提款，其間他向職員刻意展示左手上的求救字句，幸好對方察覺異樣並報警。（澎湃新間影片截圖）

假如人身安全受到威脅，但又長期被壞人監視，究竟如何能利用周遭環境脫險？內地江西省1名男子最近被疑似傳銷組織盯上，遭威脅到銀行提款，幸他伺機向櫃台職員展示寫有「110」的手指，成功引來對方注意，並且幫忙報警，事主終成功獲救。

事發於江西省江蘇市，1名男子上周四（6日）遭疑似傳銷組織的成員脅逼到1間銀行提款，當他到櫃台與職員對話時，一直被另一男子從後監視，為了逃離對方「魔爪」，他先在左手食指上寫電上內地報案電話「110」，然後悄悄向櫃台職員豎起左手求救。

幸好銀行職員立即察覺異樣，叫來上司並以電腦故障為由拖延時間，其後報警求助，大批警員隨後到場，並在現場帶走1名男子，事主後來平安回家，警方仍正調查案件。女職員事後受訪時表示，由於看到事主舉起手時不停顫抖，「好像很刻意地想把食指展示給我看」，加上看到1名男子一直坐在事主身後，便果斷地關掉擴音裝置，並通知上司報警，終讓事主迅速獲救。

銀行女職員看到男子刻意擺出1個手勢，發現對方左手食指寫有「110」，機警地通知上司及報警。（澎湃新間影片截圖）
銀行女職員看到男子刻意擺出1個手勢，發現對方左手食指寫有「110」，機警地通知上司及報警。（澎湃新間影片截圖）

延伸閱讀：

湖南巴士司機突病發　昏迷前拼命煞車救全車　獲救時仍緊握軚盤

男童被兩陌生男尾隨　上車狂問地址騷擾　機智巴士司機出招解救

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

大陸新增110例本土確診 Omicron上月中恐已在天津傳播

據大陸國家衛健委通報，1月10日，中國大陸報告新增新冠肺炎確診病例192例。其中境外輸入病例82例，本土病例110例。當...

感染低齡化 天津確診逾半學童

天津爆發本土Omicron疫情受關注，天津市官方昨再升級防疫措施，將津南區全域劃定為防範區，停止全市的旅遊活動，並致信全...

男子遭傳銷男逼到銀行提款 關鍵時刻1個手勢引女職員注意終獲救

假如人身安全受到威脅，但又長期被壞人監視，究竟如何能利用周遭環境脫險？內地江西省1名男子最近被疑似傳銷組織盯上，遭威脅到銀行提款，幸他伺機向櫃台職員展示寫有「110」的手指，成功引來對方注意，並且幫忙報警，事主終成功獲救。

陸專家：Omicron確診者明顯低齡化 防疫重點應在學生

天津爆發中國大陸首波因Omicron引起的本土新冠疫情。香港文匯網報導，中國工程院院士、天津中醫藥大學名譽校長張伯禮指出...

大陸本土疫情升溫鼓勵民眾就地過年

大陸本土疫情升溫，目前已有天津、瀋陽、遼寧、北京、上海、內蒙古自治區等多地強調「非必要不離開」，或鼓勵「就地過年」，甚至...

鐵路實施新運行圖 春運更便捷

10日零時起，大陸全國鐵路將實施新的列車運行圖，增加新開通高鐵的城市與路線。一周後，2022年的春運大幕開啟，新運行圖讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。