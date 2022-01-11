男子遭傳銷男逼到銀行提款 關鍵時刻1個手勢引女職員注意終獲救

假如人身安全受到威脅，但又長期被壞人監視，究竟如何能利用周遭環境脫險？內地江西省1名男子最近被疑似傳銷組織盯上，遭威脅到銀行提款，幸他伺機向櫃台職員展示寫有「110」的手指，成功引來對方注意，並且幫忙報警，事主終成功獲救。

事發於江西省江蘇市，1名男子上周四（6日）遭疑似傳銷組織的成員脅逼到1間銀行提款，當他到櫃台與職員對話時，一直被另一男子從後監視，為了逃離對方「魔爪」，他先在左手食指上寫電上內地報案電話「110」，然後悄悄向櫃台職員豎起左手求救。

幸好銀行職員立即察覺異樣，叫來上司並以電腦故障為由拖延時間，其後報警求助，大批警員隨後到場，並在現場帶走1名男子，事主後來平安回家，警方仍正調查案件。女職員事後受訪時表示，由於看到事主舉起手時不停顫抖，「好像很刻意地想把食指展示給我看」，加上看到1名男子一直坐在事主身後，便果斷地關掉擴音裝置，並通知上司報警，終讓事主迅速獲救。

銀行女職員看到男子刻意擺出1個手勢，發現對方左手食指寫有「110」，機警地通知上司及報警。（澎湃新間影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》