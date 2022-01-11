陸專家：Omicron確診者明顯低齡化 防疫重點應在學生

天津爆發中國大陸首波因Omicron引起的本土新冠疫情。香港文匯網報導，中國工程院院士、天津中醫藥大學名譽校長張伯禮指出，天津的疫情顯示，Omicron變異毒株感染有明顯低齡化趨勢。目前正值學生放寒假、大學生返鄉春運期間，此輪疫情防控應重點關注學生群體。

張伯禮表示，「天津打響了中國奧密克戎（Omicron）防控第一場大規模遭遇戰，天津的防控、治療奧密克戎變異病毒經驗也將為其他地區抗疫提供非常寶貴的經驗。」

在天津這波疫情中最早發現的40名確診者中，23人為中小學生。張伯禮認為，「從天津目前疫情排查情況發現，奧密克戎（Omicron）變異毒株感染有明顯低齡化趨勢。」

他提醒，青少年兒童疫苗接種率相對較低、主動就醫意識不高，是疫情防控的薄弱環節，應高度關注。

張伯禮說，「奧密克戎（Omicron）變異株感染患者多表現為無症狀或輕症感染，隱匿性較強，患者就醫主動性不足，難以在第一時間發現，更容易多點散發或集中暴發，這也是奧密克戎變異病毒當前防控的難點。」

「奧密克戎（Omicron）相比之前的德爾塔（Delta）傳染性更強，目前天津疫情也表現為中小學生等低齡感染群體比例較高，這也是奧密克戎變異毒株表現出的新特點，值得我們高度警惕和應對。」

張伯禮指出，此輪疫情防控應重點關注學生群體，當前正值學生放寒假、大學生返鄉春運期間，社會接觸比較廣泛，被感染的風險較高。

他建議，已放假的中小學生應少參加聚集性活動，尚留校的大學生非必要暫不離津，幫助天津在短時間內查明疫情源頭，盡快遏制疫情的發展。同時，將中小學等少年兒童可能聚集的場所納入疫情防控重點予以關注。

張伯禮強調，目前形勢依然嚴峻，Omicron變異株的問題值得高度警惕，嚴防境外輸入，防人也要防物，特別是口岸城市及冷鏈貨運環節是重中之重，這是遏制Omicron的境內傳播的關鍵。

他表示，與此同時，應按照Omicron變異株可能在中國大陸其他地區傳播的情景做好預案，加緊研製針對Omicron變異株疫苗，開展新冠病毒變異規律基礎研究。