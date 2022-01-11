陸民航拚今年客運5.7億人次

中國民航10日召開工作會議，民航2022年將力爭完成運輸總周轉量1040億噸公里，旅客運輸量5.7億人次，貨郵運輸量780萬噸，總體恢復至疫情前85%左右水平。

中新社報導，今年，民航將優化提升服務質量，健全航班正常考核機制，航班正常率穩定在80%以上，千萬級以上機場平均放行正常率和始發航班正常率力爭達到85%。

民航局表示，今年在疫情不出現反復波動的情況下，力爭實現行業整體扭虧增盈。民航局稱，今年，民航將鼓勵企業根據市場變化，調整市場策略，深耕細分市場，形成差異化競爭優勢，不搞「白菜價」惡性競爭。鼓勵大型骨幹航空公司圍繞各自核心市場，聚焦中遠程商務旅客，鼓勵中小航空公司專注支線市場。

民航局披露，民航今年將營造良好政策環境，利用市場擴大窗口期，推進樞紐機場貨運保障設施能力建設，提升航空物流企業國際競爭力，充分發揮航空貨運對暢通國民經濟循環的戰略支撐作用。

民航今年還將推進「無紙化」出行服務提質升級，推進「一證通行」服務，支持樞紐機場探索「刷臉通關」，加快「易安檢」在大陸全國機場應用，加快推進行程單電子化改革；啟動中小機場行李全流程跟蹤機場端建設，擴大行李「門到門」服務範圍；推廣「隨到隨飛」快線+隔離區簽轉模式；擴大「空鐵聯運」機場覆蓋範圍，進一步優化旅客換乘流程。

值得關注的是，民航今年將加大基礎設施補短板力度，圍繞打造現代化國家綜合機場體系，抓緊民用運輸機場建設規劃落實，力爭2022年底頒證運輸機場達256個。