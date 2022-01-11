-40℃ 冷極冰雪季 熱情開幕

馴鹿拉雪橇、極寒馬拉松、大地冰雪畫……10日，第八屆冷極冰雪季在內蒙古自治區呼倫貝爾根河市開幕，當日，素有「中國冷極」之稱的根河氣溫雖跌破-40℃，熱情卻毫不退卻。

中新社報導，根河市是中國最冷城市，年平均氣溫-5.3℃，歷史極端低溫達-58℃，年封凍期在210天以上。近年根河市依託「中國冷極」、「馴鹿之鄉」、「森林之城」等特色，打造中國冷極冰雪文旅品牌，如今已將「冷資源」轉化為「熱效應」，引領極寒風尚。

受新冠疫情影響，今年的活動採取線上線下相結合的方式舉辦。線下游客們在銀裝素裹的森林裡與馴鹿近距離接觸；乘坐雪地摩托穿越茫茫林海雪原，感受冷極中的速度與激情；在-40℃的極冷氣溫中，體驗「潑水成冰」的神奇效應；登上冷極英雄台，迎接極寒挑戰；品嚐冷極銅鍋，體驗「冰火兩重天」的舌尖感受。

當日，2022中國冷極馬拉松線上開跑，參賽選手通過網絡跑步平台，可以選擇任何時間、任何地點報名參加線上健康跑、半程線上馬拉松比賽。 冰天雪地中，以大地為畫板，以森林、冰雪、使鹿鄂溫克民族為題材，繪畫愛好者用油彩在冰雪上作畫，經過1個多小時的創作，20餘幅精美的冰雪畫呈現在冰雪大地上。

工作人員表示，完成的冰雪畫上會噴一層冰膜，使作品可以保存整個冬季。在馴鹿拉雪橇比賽上，10餘名敖魯古雅鄂溫克獵民趕著他們的馴鹿你追我趕，場面熱鬧非凡。

身著美麗的鄂溫克服飾，頭戴鄂溫克族傳統頭飾或皮帽，鄂溫克獵民們牽著馴鹿走來，伴著古老的民謠、悅耳的鹿鈴聲，他們跳起歡快的舞蹈，再現使鹿鄂溫克人在原始森林中遷徙的景象。官方數據統計，2021年，根河市全年接待旅遊人數95.4萬人次，同比增長26%。