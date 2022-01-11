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廈門新年新航線 開往泰越
中國籍集裝箱貨輪「新明州98」號1月10日順利靠泊廈門海天碼頭，經過數小時作業，該輪將滿載前往越南胡志明、泰國曼谷等「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）國家港口，為「海絲」沿線國家民眾送去優質中國產品，這是廈門港開通新年首條新航線。
中新社報導，「新明州98」號是新航線3艘船舶之一，沿途靠泊中國、越南、泰國等RCEP國家。廈門港務控股集團相關負責人介紹，為提高運行效率，該新航線在中國內地僅靠泊寧波、廈門兩港，「新明州98」號此次在廈門作業完畢後，將以滿載狀態前往目的港。 2022年1月1日，RCEP生效，隨著關稅減免、服務投資開放、知識產權保護等諸多利好舉措相繼落地，加之「絲路海運」利好政策刺激，令廈門港在新年第一個月便喜迎新航線。
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