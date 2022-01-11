鐵路實施新運行圖 春運更便捷

10日零時起，大陸全國鐵路將實施新的列車運行圖，增加新開通高鐵的城市與路線。一周後，2022年的春運大幕開啟，新運行圖讓春節回家更快，旅行時間縮短，預估鐵路旅客發送量預計達到2.8億人次。

中新社報導，國鐵集團介紹，調圖後，全國鐵路客貨列車開行總量分別達到5231對、10606對，列車開行結構不斷優化，客貨運輸能力進一步提升。中東部地區至廣深地區的高鐵運輸能力進一步提升，有效拉近了兩地時空距離。

調圖後，南昌西經京港高鐵至深圳北最快3小時30分可達，較既有經滬昆、京廣高鐵快1小時08分；合肥南經京港高鐵至深圳，最快6小時48分可達，較既有經合福高鐵、杭深高鐵快2小時15分。

南京南經寧安、安九高鐵和昌九城際、昌贛高鐵、贛深高鐵至深圳，最快7小時43分可達，較既有經寧杭、杭昌、合福、南龍、龍漳、杭深高鐵快3小時07分；上海虹橋經滬昆、昌贛、贛深高鐵至深圳，最快6小時50分可達，較既有經滬昆、京廣高鐵快1小時14分。

當中的廣東百年深圳站首次開通高鐵列車，標誌著這個百年老站正式步入高鐵時代。今後旅客可以在深圳站乘坐復興號、和諧號直接去往武漢、南昌、南京、婺源、河源、上海等城市。

按，原本來自外省的高鐵只到深圳的深圳北站與深圳福田站。位於深圳羅湖關旁的深圳站多年來只有廣深快速鐵路與廣九跨境鐵路通行。深圳站開通高鐵後，將有利羅湖地區龐大的旅客出行，不必再到深圳北或福田站去搭高鐵赴外省。