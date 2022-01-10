快訊

桃機群聚延燒！中壢某國小家長確診 校方晚間宣布1600人明停課

桃機群聚擴大？傳確診者投宿高雄某飯店 業者驚：真的住我們這裡嗎

西安本土確診破2千例 官方公布逐步解封條件

中央社 / 台北10日電

中國陝西省西安市這一波COVID-19疫情已經累計有本土確診病例2004例，每日新增病例已在減少。官方今天公布每個區域解除封控的條件，基本上必須近14天沒有新增感染者，逐步放鬆調控。

央視新聞報導，西安市今天召開疫情防控新聞發布會，會上介紹，昨天當地新增15例本土確診病例。從去年12月9日到今年1月9日，全市累計報告本土確診病例2004例，累計治癒350人，其餘1654例仍在各醫院治療。

西安市衛健委副主任張波說，封控區、管控區的調整需要同時滿足3個條件，一是近14天該區域內無新增病例或無症狀感染者。二是該區域內最後1名密切接觸者轉運至集中隔離場所超過14天，核酸檢測為陰性。三是解封前2天，該區域內所有人員完成一輪核酸篩查，均為陰性。

封控區滿足以上3個條件後可提出調整申請，由各區縣、開發區指揮部組織專家進行評估，作出結果認定報市指揮部備案後，各區縣、開發區宣布調整管控措施。

這一輪疫情中，從未出現過病例的區縣、開發區，經評估認定後，全區域直接轉為常態化疫情防控；近14天無新增病例或無症狀感染者的區縣、開發區，解封後按照「人可出戶，不出社區」的原則，設置7天過渡期，然後經評估認定後，全區域轉為常態化疫情防控；病例數較多的重點區縣、開發區暫不調整。

疫情 開發區 COVID-19

延伸閱讀

機搆：西安封城、ASML工廠火災有利於存儲廠 不利於邏輯晶片廠

西安強烈反差！深圳孕婦住院需核酸證明 官方火速回應

西安何時解封？ 官：繼續堅持一下

西安集中隔離4.5萬人 超越武漢封城

相關新聞

男子4歲被拐連自己本名都不知 33年後繪地圖尋親終與生母相認

中國大陸河南一名37歲男子在4歲時從雲南被拐至河南開封，上月起他通過短片平台發布尋親影片，並附上憑兒時記憶手繪的家鄉地圖，最終在昨日與生母在時隔33年後相認。

患阿茲海默症外婆獨自離家 2歲童向家中監視器哭喊求助

遠在中國雲南出差的四川隆昌市公安局民警曾濤，日前遙距打開家中的監視器時，發現其2歲8個月大的兒子小寶不斷向鏡頭哭喊求助。 原來，患有阿茲海默症（俗稱老人痴呆症）的外婆當日獨自離家，曾濤立即聯絡妻子及其同事幫忙，最終合力尋回在街上迷路的外婆。

香港縮短新冠強檢時間至十四天

香港政府決定，縮短本地個案密切接觸者的強制檢疫期，由21日減至14日，之後密切接觸者可以回家自我監察，到第19日到社區檢...

天津台協會長陳正文：台企正常運作 員工PCR可休半天

天津上周末爆發本土Omicron確診病例，天津台商協會會長陳正文10日表示，上周末會員在微信群組裡就已經互報平安，目前在...

天津病例倍增、1400萬人做核酸 若失控恐殃冬奧

天津市新冠疫情擴大。繼8日的20例之後，昨晚再暴增一倍達總計40例本土確診病例。為遏止疫情進一步擴散，天津全市約1400...

天津疫情蔓延校園、託管班 感染者多是中小學生

天津此輪本土新增病例和感染者7成5是中小學生，天津市衛健委指出，感染者主要涉及病例所在託管機構、學校學生及家長。有一名中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。