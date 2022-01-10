男子4歲被拐連自己本名都不知 33年後繪地圖尋親終與生母相認

中國大陸河南一名37歲男子在4歲時從雲南被拐至河南開封，上月起他通過短片平台發布尋親影片，並附上憑兒時記憶手繪的家鄉地圖，最終在1月1日與生母在時隔33年後相認。

家住河南開封的李景偉早前向陸媒《極目新聞》表示，在他的記憶裡，大概在1988年，當時他是4歲，一個鄰居把他從家中哄騙到了後山的公路，交給了幾個騎自行車的年輕人，幾個年輕人把他帶到鎮上住了兩天之後，又把他交給了四十來歲的一男一女。

幾經轉手，李景偉最終被拐賣到了河南開封。李景偉稱，養父母家裡已經有3個女兒，「他們就是一直想要個兒子」。因為從小就知道自己被拐，他堅信有一天終會回到親生父母身邊。由於他害怕忘記父母和家鄉的模樣，就每天一遍又一遍地回憶，並拿棍子在地上畫出來。

上月15日，李景偉通過短片平台發布尋親短片。因為被拐時年紀太小，他連自己、父母以及村莊的名字都想不起來，於是他依據記憶手繪出被拐之前家附近的地圖，畫中繪有家鄉周邊的學校、公路以及小山路等。

至同月月底，警方根據線索前往雲南昭通找到了李景偉的老家，並在相隔大約200公里的河南周口找到了李景偉的57歲親生母親，並經DNA比對確認關係，不過此時李景偉的生父黎德華已經去世了。

1月1日，李景偉在河南開封與生母相認時，兩人均痛哭流涕，而李景偉的弟弟和妹妹也來到現場。

李景偉生母表示，買賣孩子的行為肯定是犯罪，但憑良心講，李景偉的養父母把孩子養育成人，並且如今已經70多歲，她不打算再追究。

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文章授權轉載自《香港01》