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患阿茲海默症外婆獨自離家 2歲童向家中監視器哭喊求助

香港01 / 林芷瑩
小寶見到鏡頭轉動，於是邊哭邊呼救稱：「媽媽，媽媽，外婆沒在這。你能喊外公嗎？」。 圖／香港01
小寶見到鏡頭轉動，於是邊哭邊呼救稱：「媽媽，媽媽，外婆沒在這。你能喊外公嗎？」。 圖／香港01

遠在中國大陸雲南出差的四川隆昌市公安局民警曾濤，日前遙距打開家中的監視器時，發現其2歲8個月大的兒子小寶不斷向鏡頭哭喊求助。

原來，患有阿茲海默症（俗稱老人痴呆症）的外婆當日獨自離家，曾濤立即聯絡妻子及其同事幫忙，最終合力尋回在街上迷路的外婆。

曾濤介紹，上周三（5日）上午10時許欲利用短暫的休息時間向家人報平安，但當他遙距打開家中的閉路電視鏡頭時，卻發現小寶不斷向鏡頭哭喊。當曾濤準備詢問時，小寶見到鏡頭轉動，以為是妻子同往常一樣與自己聊天說話，於是邊哭邊呼救稱，「媽媽，媽媽，外婆沒在這。你能喊外公嗎？」。

經了解，原來當天上午9時半，患有阿茲海默症的外婆趁着外公外出買菜時獨自離家，小寶起床後不見家人，才會在見到監視器轉動時哭着求助。曾濤一邊安慰小寶，一邊聯絡正在上班的妻子，並向領導同事求助。所幸的是，2個小時後，大家尋回正在街上迷路的外婆。

《央視新聞》報道，曾濤從事民警工作已有13年，由於平時與妻子的工作忙碌，家中兩個兒子一直由雙方老人輪流照顧。為了緩解思念，他們才在家中安裝監視器，空閒時可以「多看看孩子」。曾濤表示，兩個兒子都因為他是警察而感到特別驕傲，「小寶的崇拜更強烈些，我們視頻時，他還給我敬禮，他還說自己能保護好外婆」。

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文章授權轉載自《香港01》

監視器 阿茲海默症

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