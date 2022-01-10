快訊

球王的逆襲：喬科維奇如何「告贏澳洲」打澳網？

軍艦停泊基隆港失火冒煙消防馳援 海軍接力自行撲滅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天津台協會長陳正文：台企正常運作 員工PCR可休半天

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
天津台商協會會長陳正文。（取自南僑食品微信公眾號）
天津台商協會會長陳正文。（取自南僑食品微信公眾號）

天津上周末爆發本土Omicron確診病例，天津台商協會會長陳正文10日表示，上周末會員在微信群組裡就已經互報平安，目前在津台企生產正常，並沒有因為疫情而暫時停工，或是貨運不出來情形，會員企業也要求員工配合政府核酸檢測，暫停上班半天或一天。

天津8日在確認發現兩例本土Omicron病例後，於9日在全市範圍內分批分期啟動全員核酸檢測，這是繼西安封城，河南鄭州等市上千萬人全員核酸檢測之後，又一個人口超過1,400萬的特大城市的防疫總動員、總篩查。

陳正文指出，目前天津就1個高風險、6個中風險區，由於天津醫療水準不輸北上廣深一線城市，所以兩天內就可以篩檢1,400萬人。

陳正文提到，天津是距離北京最近的大城市，處於北京的東南側，可以說天津歷來是北京的東大門，是首都的門戶，因此天津疫情升高，北京對天津進返京人員，嚴格落實防控措施，進北京的各大檢查站加強防疫檢查。

陳正文補充，2020年新冠疫情爆發至今，大多數的台企負責人與台幹均平安，但大家仍不敢掉以輕心，各企業均舉行定期防控演練，和嚴格的個人健康防護要求。

天津市政府10日也發表「致全市父老鄉親的慰問信」，同一天上午，天津市文旅局發布緊急通知，即日起暫停天津市旅行社開展旅遊業務活動。

慰問信指出，「要在最短時間內完成這座1,400萬人口超大城市的全員篩查任務絕非易事，……面對來勢洶洶的疫情，我們深知工作中一定還有很多不盡完美、不如人意的地方，還有很多考慮不周之處，我們在此謹向大家的理解包容致以誠摯的敬意和感謝。我們將認真對待大家的意見建議，努力加快改進，共同完成好這項工作。」

天津市政府10日也發表「致全市父老鄉親的慰問信」。中新社
天津市政府10日也發表「致全市父老鄉親的慰問信」。中新社

北京 疫情

延伸閱讀

天津病例倍增、1400萬人做核酸 若失控恐殃冬奧

天津疫情蔓延校園、託管班 感染者多是中小學生

天津Omicron學生傳播鏈已有16例 其中15人為兒童

長程班次入境落地PCR 柯文哲：將攔2/3 可降防疫壓力

相關新聞

天津疫情爆發前一周人都去哪了？官媒這張圖令人心驚

天津爆發本土Omicron確診病例，引起中共當局關注。大陸官媒健康時報網發布百度遷徙地圖顯示，天津疫情爆發前一周，即1月...

天津Omicron學生傳播鏈已有16例 其中15人為兒童

天津爆發Omicron本土疫情，目前天津Omicron學生病例傳播鏈上已有16人，截至9日21時，9日確認感染Omicr...

天津台協會長陳正文：台企正常運作 員工PCR可休半天

天津上周末爆發本土Omicron確診病例，天津台商協會會長陳正文10日表示，上周末會員在微信群組裡就已經互報平安，目前在...

天津病例倍增、1400萬人做核酸 若失控恐殃冬奧

天津市新冠疫情擴大。繼8日的20例之後，昨晚再暴增一倍達總計40例本土確診病例。為遏止疫情進一步擴散，天津全市約1400...

天津疫情蔓延校園、託管班 感染者多是中小學生

天津此輪本土新增病例和感染者7成5是中小學生，天津市衛健委指出，感染者主要涉及病例所在託管機構、學校學生及家長。有一名中...

「江歌案」母親勝訴 假面閨密鬧分手害死好友判賠70萬

纏訟多年的「江歌案」，10日在山東省青島市城陽區人民法院作出判決，死者江歌的媽媽江秋蓮勝訴，被告劉暖曦（原名劉鑫）須於判...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。