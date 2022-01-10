天津台協會長陳正文：台企正常運作 員工PCR可休半天

天津上周末爆發本土Omicron確診病例，天津台商協會會長陳正文10日表示，上周末會員在微信群組裡就已經互報平安，目前在津台企生產正常，並沒有因為疫情而暫時停工，或是貨運不出來情形，會員企業也要求員工配合政府核酸檢測，暫停上班半天或一天。

天津8日在確認發現兩例本土Omicron病例後，於9日在全市範圍內分批分期啟動全員核酸檢測，這是繼西安封城，河南鄭州等市上千萬人全員核酸檢測之後，又一個人口超過1,400萬的特大城市的防疫總動員、總篩查。

陳正文指出，目前天津就1個高風險、6個中風險區，由於天津醫療水準不輸北上廣深一線城市，所以兩天內就可以篩檢1,400萬人。

陳正文提到，天津是距離北京最近的大城市，處於北京的東南側，可以說天津歷來是北京的東大門，是首都的門戶，因此天津疫情升高，北京對天津進返京人員，嚴格落實防控措施，進北京的各大檢查站加強防疫檢查。

陳正文補充，2020年新冠疫情爆發至今，大多數的台企負責人與台幹均平安，但大家仍不敢掉以輕心，各企業均舉行定期防控演練，和嚴格的個人健康防護要求。

天津市政府10日也發表「致全市父老鄉親的慰問信」，同一天上午，天津市文旅局發布緊急通知，即日起暫停天津市旅行社開展旅遊業務活動。