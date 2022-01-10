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河南成中國首省同時現Omicron及Delta本土病例

中央社 / 台北10日電

河南省成為中國首個同時出現COVID-19病毒變異株Omicron及Delta本土病例的省分。陸媒形容河南出現「雙線作戰」局面，有鄭州、禹州及安陽市3個傳播中心。

河南省政府新聞辦新聞發布會日前通報，自2021年12月31日至2022年1月9日中午12時，河南全省累計報告本土病例258例，在鄭州、洛陽、安陽、許昌等多地出現。出現聚集性疫情的鄭州及許昌禹州市，都是Delta變異株，目前病毒來源尚不明確。

9日經河南省疾控中心病毒全基因測序，顯示安陽市有2例感染Omicron變異株，基本鎖定感染來源是天津津南區。此前天津出現中國大陸首波Omicron變異株本土感染疫情。

據第一財經報導，河南省進入「雙線作戰」局面，既要在鄭州及禹州迎戰Delta變異株，又要在安陽市迎戰Omicron變異株。

報導指出，持續多日的疫情，正對河南省造成不少影響。省內多個縣市的學校已停止線上教學，春節將至，人員流動頻繁，聚集性活動增多，加劇河南省防控壓力。

鄭州 Omicron 疫情

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