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天津Omicron學生傳播鏈已有16例 其中15人為兒童
天津爆發Omicron本土疫情，目前天津Omicron學生病例傳播鏈上已有16人，截至9日21時，9日確認感染Omicron變種株的一名小學生病例，已有15名密接、次密接檢出陽性，其中8人為其同班同學。
綜合陸媒報導，7日18時至8日21時，天津20人核酸檢測陽性；8日21時至9日21時，天津再增20人核酸檢測陽性，至此天津已有40名陽性感染者。
其中，陽性感染者1、陽性感染者2已於8日被診斷為新冠肺炎確診病例；9日，兩人被確認感染Omicron變種株，屬於同一傳播鏈。
陽性感染者2是津南區咸水沽第七小學一名10歲小學生，7日，她與家人自駕至津南醫院發燒門診就診，8日凌晨新冠病毒核酸檢測結果為陽性，隨後被確定為本土新冠肺炎確診病例。
在7日18時至8日21時新增的20例陽性感染者中，有8人是陽性感染者2的同班同學，年齡為9歲或10歲；在8日21時至9日21時新增的陽性感染者中，7人為陽性感染者2的密接或次密接，其中6人年齡為9歲或10歲。
截至9日21時，陽性感染者2傳播鏈上已有16人，其中，15人為9歲或10歲的兒童。
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