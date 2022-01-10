天津逾半病例為中小學生 專家：Omicron感染趨向低齡

天津爆發本土Omicron疫情受關注，中國工程院院士張伯禮表示，從天津目前疫情排查情況發現，Omicron感染有明顯低齡化趨勢。

據天津北方網報導，1月8日晚9時至1月9日晚9時，天津津南區疾病預防控制中心報告，20名新冠病毒核酸檢測結果為陽性，此前津南區已報告新增20名陽性人員，即該區的陽性感染者升至40例。

針對近期疫情，據中國青年報，張伯禮表示，這次天津疫情是Omicron首次在大陸本土發生社區傳播，確實傳染性很強，但症狀並不明顯，隱匿性也強，更容易多點散發或集中爆發。

張伯禮又表示，此輪疫情中，值得注意的特點即已發現的40人中，有23宗為中小學生。他認為，從天津目前疫情排查情況發現，Omicron感染有明顯低齡化趨勢。他提醒，青少年兒童疫苗接種率相對較低、主動就醫意識不高，是疫情防控的薄弱環節，應高度關注。

張伯禮建議，應該將中小學等少年兒童可能聚集的場所納入疫情防控重點，予以關注。

此外，西安和鄭州的疫苗接種率超95%，但仍舊出現局部疫情，張伯禮認為，這一定程度說明疫苗保護力在下降，變異病毒存在免疫逃逸現象，「但根據目前研究結果看它對於防止轉向重症率和死亡率的效果還是很好的，有效率可以達到80%至90%」。所以他建議依然要加強疫苗的接種，提高疫苗覆蓋率。