快訊

兩周3件泰郵包含非洲豬瘟肉品 蘇貞昌要求嚴懲收件人

中共發展航空母艦衝擊台海和平？ 專家：應密切注意

河南出現2例Omicron本土疫情 與天津同一傳播鏈

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸河南8日發現的2例本土核酸陽性病例，9日確認病毒均為Omicron變種株。（圖／取自上游新聞）
大陸河南8日發現的2例本土核酸陽性病例，9日確認病毒均為Omicron變種株。（圖／取自上游新聞）

大陸河南也出現Omicron本土疫情。8日，河南安陽市在主動檢測人群中篩查發現的2例本土核酸陽性病例，9日確認病毒均為Omicron變種株BA.1分支，經分析比對，與天津市津南區現有本地疫情屬同一傳播鏈。

據「安陽日報」微信公眾號消息指出，2例本土新冠病毒核酸陽性個案，經分析比對，與天津市津南區現有本地疫情屬同一傳播鏈。結合流行病學調查和基因測序結果，基本鎖定安陽市此次疫情的感染來源為去年12月28日從天津市津南區返回安陽市湯陰縣的1名在校大學生。

大陸9日新增97例本土病例，其中，河南60例、天津21例均在津南區、陝西15例均在西安市；廣東1例在深圳市。新增2例本土無症狀感染者，均在天津市津南區。

疫情 Omicron 公眾號

延伸閱讀

Omicron逼近「帝都」 天津千萬人2天迅速驗完核酸

福貞-KY去年合併營收78.15億元 創八年來新高

天津疫情再新增20名感染者 病毒至少已傳播3代

河南10天累計258病例 病毒來源仍不明確

相關新聞

Omicron逼近「帝都」 天津千萬人2天迅速驗完核酸

搭乘高鐵到中國「帝都」北京只要半個多小時的天津市，最近爆發本土Omicron確診病例，立刻觸動中共當局敏感神經。大約一千...

大陸新增本土97例 其中河南60例、天津21例

據大陸國家衛健委發布，過去一日，大陸新增本土病例97例，其中河南60例、天津21例，疫情相對嚴峻；陝西也有15例，另廣東...

天津爆本土Omicron 北京如臨大敵

天津市近日爆出大陸首批Omicron本土疫情，對將舉辦冬奧的北京，防疫壓力增大。天津市疾控官員表示，病例至少已傳播三代，...

西安強烈反差！深圳孕婦住院需核酸證明 官方火速回應

大陸深圳近日有名孕婦因情況不穩定需要住院，但入院需要的核酸檢測報告已過12小時都還未出，該名孕婦的丈夫在深圳市衛健委微信...

金融業不香了？陸清華、北大畢業生不斷轉向這行業就職

大陸金融業對頂級人才的吸引力似乎在下降。大陸清華大學、北京大學近日發布2021年畢業生就業質量年度報告，報告中的就業數據...

河南出現2例Omicron本土疫情 與天津同一傳播鏈

大陸河南也出現Omicron本土疫情。8日，河南安陽市在主動檢測人群中篩查發現的2例本土核酸陽性病例，9日確認病毒均為O...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。