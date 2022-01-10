河南出現2例Omicron本土疫情 與天津同一傳播鏈
大陸河南也出現Omicron本土疫情。8日，河南安陽市在主動檢測人群中篩查發現的2例本土核酸陽性病例，9日確認病毒均為Omicron變種株BA.1分支，經分析比對，與天津市津南區現有本地疫情屬同一傳播鏈。
據「安陽日報」微信公眾號消息指出，2例本土新冠病毒核酸陽性個案，經分析比對，與天津市津南區現有本地疫情屬同一傳播鏈。結合流行病學調查和基因測序結果，基本鎖定安陽市此次疫情的感染來源為去年12月28日從天津市津南區返回安陽市湯陰縣的1名在校大學生。
大陸9日新增97例本土病例，其中，河南60例、天津21例均在津南區、陝西15例均在西安市；廣東1例在深圳市。新增2例本土無症狀感染者，均在天津市津南區。
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