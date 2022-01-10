強力封控引質疑 環時：動態清零仍是大陸最佳選擇

大陸面對疫情採取強力封控措施，已掀起不滿和質疑聲浪，但外圍官媒環球時報社評仍稱，動態清零依然是當下中國疫情防控的最佳選擇；又說，在「動態」中「清零」，意味著中國的防控政策從來就不是僵化的，會隨著疫情變化隨時做出調整。

社評指，從西安、許昌，再到天津，病毒可能隨時隨地進行伏擊。馬上春運就要啟動了，人員流動在短時間內將大幅增加，對大陸各地的疫情防控都是更大的考驗。要繼續堅持外防輸入、內防反彈總策略和「動態清零」總方針。

社評提到，最近美西方輿論針對中國動態清零的質疑聲又多了起來，最聳人聽聞的說法來自於美國歐亞集團，其發布報告稱，中國清零政策的可能失敗，將是2022年世界第一大風險，因這將加劇全球供應鏈中斷和通膨壓力。社評批評西方這類輿論如近乎荒誕的場景，一群從戰場上逃下來的潰兵，朝著仍在堅持抵抗的戰友背後放冷槍。

社評說，美國人口相當於廣東、山東、河南三省總和，英國人口則與湖南差不多，而這兩個國家最近單日新增感染病例分別突破了100萬例和20萬例，醫療系統不堪重負，社會運轉受到嚴重干擾。中國作為擁有14億多人口的發展中國家，倘若對於疫情也選擇「共存」「躺平」，必然會出現至少幾千萬人的感染和幾十萬人的死亡，這樣的後果誰能承受？

文章強調，動態清零依然是當下中國疫情防控的最佳選擇。至於美西方一些人所謂的經濟後果，2021年中國電影票房超過470億（人民幣，下同），居全球第一；2021年，中國貨物進出口有望達到6兆美元，增長超過20%。這些不都是與動態清零直接相關嗎？

社評又稱，在動態中清零，意味著中國防控政策從來就不是僵化、一成不變的，會隨著疫情變化隨時做出調整。