Omicron逼近「帝都」 天津千萬人2天迅速驗完核酸

搭乘高鐵到中國「帝都」北京只要半個多小時的天津市，最近爆發本土Omicron確診病例，立刻觸動中共當局敏感神經。大約一千五百萬人口的天津市，迅速在24小時內完成全員核酸檢測工作，速度驚人。

據環球網，大陸首次出現Omicron毒株的社區傳播，天津9日凌晨宣布，8日新增的2例新冠肺炎病例確認為Omicron毒株感染，截至8日晚21時，已有18名密接者感染病毒；9日晚，天津市津南區再報告新增20名新冠病毒檢測陽性者。

從9日7時起，天津啟動全員核酸檢測，津南區、南開區、東麗區、西青區24小時內完成區域內人員核酸檢測工作。10日7時起，天津其他12區在24小時內完成區域內人員核酸檢測工作。

天津市津南區9日晚報告新增20名新冠病毒核酸檢測陽性者。至此，天津此輪疫情已檢測出新冠陽性感染者至少40人，其中一半以上是中小學生。從天津疫情防控指揮部獲悉，此輪疫情中的Omicron毒株來源尚不清楚，與天津市去年12月發現的境外輸入Omicron病例，「不能確認為同一傳播鏈」。

疫情引起民眾搶購物資，根據報導，家住天津市西青區的劉女士9日一早前往附近的菜市場買菜，「裡面已經是人山人海了，我出來時外面排的隊伍目測有200公尺長。」不過，劉女士對環球時報表示，雖然病毒突如其來，但天津市政府反應迅速，連夜開展全員核酸檢測，讓人覺得安心。

報導說，疫情發生後，天津市區兩級商務部門第一時間啟動了市場保供應急預案，確保封控社區生活必需品供應穩定。目前，批發市場、超市蔬菜庫存量由供應全市2天水平提高至3-4天，米麵油存量由20天水平提高至30天。