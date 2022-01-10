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首列中緬印度洋新通道 測試班列抵德陽

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／台北－德陽報導
首列中緬印度洋新通道國際公鐵聯運測試班列，順利到達德陽國際鐵路物流港。圖／本報四川德陽傳真
首列中緬印度洋新通道國際公鐵聯運測試班列，順利到達德陽國際鐵路物流港。圖／本報四川德陽傳真

1月3日，首列中緬印度洋新通道（緬甸－臨滄－德陽）國際公鐵聯運上行測試班列，順利到達四川德陽國際鐵路物流港。

該測試班列貨物為1200噸綠豆和芝麻，自緬甸境內啟運，經雲南臨滄清水河口岸入境；2021年12月31日在臨滄火車站公鐵聯運，僅3天時間就直達四川德陽國際鐵路物流港，之後將通過環成都都市圈多式聯運分撥銷售到四川省內外。

該批貨物已分別在臨滄清水河口岸一線和臨滄火車站二線完成疫情防控和檢疫防疫措施，到達德陽國際鐵路物流港後，嚴格按照相關要求，在黃許鎮站三線再次完成疫情防控和檢疫措施。

中緬印度洋新通道，把緬甸作為西部產品出口和資源進口的接力站。該趟測試班列的順利抵達，表明國際進口貨物可從緬甸仰光港登陸，經雲南臨滄清水河口岸入境，直達西南腹地城市四川德陽，將大陸西南內陸與印度洋相連接，提升了川渝地區的區位優勢；同時也表明大陸沿海出口貨物可在內陸城市四川德陽集散，通過中緬印度洋新通道，經公海鐵多式聯運，由緬甸出海口直接進入印度洋，為大陸西南地區開展國際交流合作打通了一條新通道，提升川渝地區高水準開放格局。

同時，德陽聯合雲南臨滄和中遠海運公司構建中緬印度洋新通道，將有力提升德陽對外開放水準，助力德陽深度融入西部陸海新通道、成渝地區雙城經濟圈建設、成都都市圈和成德眉資同城化發展。

印度 緬甸

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