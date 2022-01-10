嵊州迎高鐵 台商看好輻射效應

「很多客商在簽約之前，第一句話會問：你那邊有沒有高鐵。」深耕浙江紹興嵊州19年，專注產銷棒壘球用品的台商陳景森常常遇到這樣的問題，「今後可以自信地說，從工廠到高鐵站只要10分鐘車程！」

中新社報導，中國大陸首條民營控股高鐵—杭台高鐵1月8日開通運營，陳景森所在的嵊州首次開設高鐵站，正式告別不通鐵路的歷史。

1995年，陳景森第一次踏上嵊州，偏遠是他的最初印象，「那時候，我從寧波的機場乘車到嵊州，就要花4個小時。現在4個小時，足够我往返嵊州、台灣了。」

受浙江整體營商環境吸引，2004年陳景森到嵊州創業，如今其企業已有200多種棒壘球相關體育用品出口海外。十多年來，隨著中國大陸高鐵網絡日益完善，「高鐵效應」備受關注。

「杭台高鐵通車是里程碑，也是新起點。」在陳景森看來，這是一件大喜事，嵊州以後發展會更好，對台企也會產生「輻射效應」。

這兩年，得知工廠附近要通高鐵，陳景森早早地將目光投向中國大陸市場。他希望在做專做精產品的基礎，藉助高鐵等新機遇努力開拓內銷，「2022年目標內銷產值是1000萬元人民幣」。

眼下，一座集「科技、產業、城市」於一體的嵊州高鐵新城項目正在加緊建設中，這是大陸華東地區最大的高鐵新城城市綜合體之一。嵊州市高鐵新城管委會主任金國勇表示，這將助力嵊州等地人才引進、招商選資、資源聚集等。