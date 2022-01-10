首條民營控股 杭台高鐵營運了

1月8日，隨著兩趟首發復興號列車同時從台州站、嵊州新昌站開出，中國大陸首條民營控股高鐵—杭台高鐵正式開通運營。

中新社報導，杭台高鐵連接浙江省杭州、紹興、台州三市，全線266公里，設計時速350公里，項目開通後，嵊州、新昌、天台等地結束不通鐵路的歷史。台州到杭州最快鐵路出行時間縮短至1小時左右，擴大了浙江「一小時交通圈」範圍，極大便利長三角地區的交通出行。

杭台高鐵還是一條「黃金旅遊通道」。浙江省發展規劃研究院鐵路所杭紹台鐵路專線負責人徐斌稱，杭台高鐵途經「浙東唐詩之路」，沿線串聯起魯迅故里、天姥山景區、天台山景區等名勝古跡。

2015年12月，杭台高鐵被大陸國家發改委確定為首批八個社會資本投資鐵路示範項目之一。在八個項目中，來自浙江的杭台高鐵率先成功揭開面紗。

浙江省發展改革委發展規劃研究院院長周華富說，面對鐵路投融資體制改革的種種困難，浙江的改革精神與民營經濟的強大活力發揮重要作用。

在多方協力下，2017年9月杭台高鐵正式落地，浙江省政府與復星國際領軍的民營資本聯合體簽署「杭紹台鐵路PPP項目投資合同」，項目股比為：民營聯合體51%，中國鐵路發展基金公司15%、浙江省（交通投資集團）13.6%、台州市（鐵路建設投資有限公司）10.2%、紹興市（交通投資集團有限公司）10.2%。

周華富坦言，該鐵路的實施、推進過程比想像中要「順利得多」。「在民營資本參與過程中，杭台高鐵的投資控制、進度控制、質量控制等方面都十分規範，為如期開通打下了堅實基礎。」

杭台高鐵建設者還創造了椒江特大橋主墩鑽孔樁深度達143公尺、華東地區最長隧道（東茗隧道18.226公里）等多項高鐵建設紀錄。

「可以說杭台高鐵為鐵路投融資體制改革創新作出極好示範，目前浙江的第二條民營控股高鐵也在加快建設中，它們將為浙江經濟社會發展注入新的活力。」周華富說。