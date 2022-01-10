台灣音樂人登陸圓夢 搭橋兩岸交流

「如果說，台灣是我音樂夢開始的地方，那大陸就是我追夢圓夢的舞台，在這裡，音樂發展充滿無限可能。」憶及16年的登陸圓夢之旅，台灣音樂製作人張士茗如是感慨。

中新社報導，張士茗從小就喜歡音樂，12歲開始接觸，那時便樹立了自己的音樂夢。大學時期，張士茗雖然學習電子工程專業，但他從未放棄音樂。組建樂團、琴行代課、酒吧演出……讓他越來越熱愛音樂。

2006年，懷揣著音樂夢想的張士茗決定獨自到大陸闖一闖。登陸半年後，機緣巧合之下，張士茗從湖南衡陽到山西太原，在這座城市發展自己的文化事業，並扎根於此。回想剛到太原時，他調侃道，「那時的我沒錢，沒朋友，只有音樂夢。」

談及選擇太原的原因，張士茗坦言，太原是省會城市，距離北京、上海等一線城市近，音樂市場空間大，期望在這座城市有自己的一席之地，同時，他也希望以音樂為紐帶，為推動兩岸交流盡微薄之力。

此後的十餘年間，張士茗成立工作室，並和北京、台北的音樂團隊合作，參與眾多大陸及港台地區明星的音樂製作，用音樂架起兩岸溝通之橋。其間，他對山西有更多的瞭解，還將極具特色的山西民歌與流行音樂相結合。

張士茗說，兩岸音樂發展各有特色，台灣音樂發展較早。近年來，大陸音樂市場發展迅速，隨著網絡新媒體的發展，兩岸在音樂上的交流、融合更為緊密，如今大陸很多流行歌曲也都已經「火」到台灣。

登陸十餘年，張士茗成了山西女婿，現育有一女，目前就讀於太原一所小學。對他而言，山西就是自己的家。此前，山西多地遭受嚴重雨澇和地質災害，張士茗和多位在晉台灣青年共同創作歌曲，用音樂表達對山西的加油與支持。

張士茗表示，大陸音樂市場在朝著更好的方向發展，他對未來更加期待，同時也希望自己成為兩岸青年就業創業的「擺渡人」。