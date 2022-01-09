快訊

中二立委補選得票近8萬票 林靜儀自行宣布當選

中二選區立委補選結果出爐 顏寛恒宣布敗選「恭喜林靜儀」

河南10天累計258病例 病毒來源仍不明確

中央社 / 台北9日電

中國河南省這波COVID-19疫情10天累計258例本土確診病例，目前已知禹州市和鄭州市疫情同源且都是Delta病毒變異株，但病毒來源仍不明確。河南省長王凱稱要「全力圈住封死撲滅疫情」。

綜合央視新聞app以及河南日報報導，河南省政府新聞辦新聞發布會今天通報，自2021年12月31日至2022年1月9日中午12時，河南全省累計報告本土確診病例258例。

報導指出，河南省本輪本土疫情在鄭州、洛陽、安陽、許昌、商丘、信陽、周口等多地出現，鄭州、許昌禹州市還出現聚集性疫情。經基因測序分析比對，許昌禹州市疫情與鄭州市同源，病毒基因測序為Delta變異株。目前病毒來源尚不明確，防控形勢嚴峻複雜。

發布會通報，春節將至，河南省提倡就地過年，非必要不返鄉、不出省，從省外到河南人員和省內重點行業人員返鄉實行報備制度。河南省春節期間嚴禁舉辦表演類活動，不辦年會、團拜會。

截至8日，全河南157所大專院校已全部放假，還有4.7萬名學生尚未離校；中小學放假時間集中在1月18日至25日。

省長王凱8日在許昌禹州市現場指揮調度疫情防控工作，強調要嚴格管控措施，加緊疫調溯源，強化物資保障，全力圈住封死撲滅疫情，守護人民群眾生命健康安全。

他並表示要對急危重症患者、孕產婦等重點人群開通綠色通道、做好閉環管理，切實保障群眾基本就醫需求。

疫情 鄭州 春節

延伸閱讀

Delta+Omicron變Deltacron 指揮中心：未發現持續監測

心悅生醫：口服新冠候選藥可對抗變異株 將進三期臨床

Delta與Omicron結合！賽普勒斯驚見Deltacron 已知25例

河南波及豫滬浙3地9市 恐蹈西安「一刀切」防疫覆轍

相關新聞

西安監管查到雞蛋未洗 網轟：做點百姓看得起的事吧

大陸陝西省西安市疫情才稍微趨緩，西安監管部門近日以環境混亂等理由，對大陸生鮮外送平台盒馬的西安分公司立案調查。由於在西安...

北京疾控：天津人員非必要不赴京、兩地通勤者居家辦公

大陸天津出現本土疫情，恐危及北京。陸媒報導，天津出現Omicron感染者，至少已在社區傳播三代，北京市疫情防控面臨境外境...

「玉兔二號」赫見似玉兔石塊 近距離揭秘「神祕小屋」

玉兔二號月球車此前在月球天邊發現形似「神祕小屋」物體，據官方最新報導，玉兔二號月球車累計行駛里程突破1000米，並近距離...

為了雞毛蒜皮小矛盾 叔公誘2歲童吃「毒鼠強」

山東聊城2歲女童小滿（化名）與大伯一同參加村裡的婚宴，沒想到卻中了「毒鼠強」的毒。而更驚人的是，對小女孩「下毒手」的人，...

疫區返鄉腦出血…醫院不讓進 等40分鐘枉送命

西安市閻良區武屯鎮東孫村村民張斌（化名）控訴，父親2021年12月29日高血壓在家暈倒，晚間7時20分被送到西安市閻良區...

天津迎戰Omicron：部分地鐵站關閉 實體補習課程喊停

據大陸衛健委9日消息，1月8日0—24時，天津市新增3例新冠肺炎本土確診病例。另據央視8日晚消息指，天津2例本土確診病例...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。