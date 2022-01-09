天津迎戰Omicron：部分地鐵站關閉 實體補習課程喊停

據大陸衛健委9日消息，1月8日0—24時，天津市新增3例新冠肺炎本土確診病例。另據央視8日晚消息指，天津2例本土確診病例新冠病毒均屬Omicron變異株；截至當天21時，天津市在密切接觸者中又檢出十多例新冠病毒感染者。

據澎湃新聞，受此次疫情影響，1月8日起，天津市暫停校外教育培訓（補習）機構、職業培訓機構、成人培訓機構、託管服務機構等的線下（實體）培訓服務和託管服務。1月9日，該市原定舉行的教師資格考試面試全部取消，部分地鐵車站臨時關閉，有景區暫停開放。

同時，自1月9日起，天津全市範圍開展全員核酸檢測。

天津市教委疫情防控指揮部8日發布通告稱，為嚴格落實該市疫情防控要求，有效防範疫情傳播風險，切實保障師生身體健康和生命安全，從即日起全市所有校外教育培訓機構（學科類及非學科類）、職業培訓機構、成人培訓機構、託管服務機構暫停任何形式的線下培訓服務、託管服務，全市具體恢復時間另行通知。

另據天津軌道交通運營集團有限公司官方微博9日凌晨消息，根據疫情防控需要，自9日起，地鐵1號線運營區段調整為劉園站至雙林站，李樓站至東沽路站區間所有車站臨時關閉；地鐵6號線二期淥水道站至鹹水沽西站區間所有車站臨時關閉。

天津市教育招生考試院8日下午發布通知稱，由於該市出現新冠病毒初篩陽性人員，為保障考生的生命安全和身體健康，位於津南區的三個考點暫停本次教師資格考試面試。位於封控區，管控區和防範區的考生也不要前往本次考試其他四個考點。1月9日1時許，天津市教育招生考試院再次發布通知稱，鑑於該市疫情防控的嚴峻形勢，為切實保障考生的生命安全和身體健康，經認真研判，原定1月9日舉行的教師資格考試面試全部取消。

天津市古文化街旅遊區公眾號1月9日發布公告稱，按照疫情防控工作要求，為保證廣大遊客和商戶健康安全，古文化街旅遊區自1月9日起暫時關閉。

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏在8日舉行的光華科技公益論壇上表示，Omicron是新冠病毒在人體免疫壓力下的自然選擇結果。他研究Omicron感染者的醫學影像後認為，這種變異株「會咬人」。一個國家和地區需要強大的免疫屏障和醫療資源，才能抵禦Omicron的威脅。