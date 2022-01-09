快訊

催打第3劑只為消耗即期疫苗？專家：間隔太短、對象也錯了

指揮中心將宣布今起至24日維持2級警戒 加嚴陪探病措施

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天津迎戰Omicron：部分地鐵站關閉 實體補習課程喊停

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
天津迎戰Omicron：部分地鐵站關閉，實體補習課程喊停。澎湃新聞
天津迎戰Omicron：部分地鐵站關閉，實體補習課程喊停。澎湃新聞

據大陸衛健委9日消息，1月8日0—24時，天津市新增3例新冠肺炎本土確診病例。另據央視8日晚消息指，天津2例本土確診病例新冠病毒均屬Omicron變異株；截至當天21時，天津市在密切接觸者中又檢出十多例新冠病毒感染者。

據澎湃新聞，受此次疫情影響，1月8日起，天津市暫停校外教育培訓（補習）機構、職業培訓機構、成人培訓機構、託管服務機構等的線下（實體）培訓服務和託管服務。1月9日，該市原定舉行的教師資格考試面試全部取消，部分地鐵車站臨時關閉，有景區暫停開放。

同時，自1月9日起，天津全市範圍開展全員核酸檢測。

天津市教委疫情防控指揮部8日發布通告稱，為嚴格落實該市疫情防控要求，有效防範疫情傳播風險，切實保障師生身體健康和生命安全，從即日起全市所有校外教育培訓機構（學科類及非學科類）、職業培訓機構、成人培訓機構、託管服務機構暫停任何形式的線下培訓服務、託管服務，全市具體恢復時間另行通知。

另據天津軌道交通運營集團有限公司官方微博9日凌晨消息，根據疫情防控需要，自9日起，地鐵1號線運營區段調整為劉園站至雙林站，李樓站至東沽路站區間所有車站臨時關閉；地鐵6號線二期淥水道站至鹹水沽西站區間所有車站臨時關閉。

天津市教育招生考試院8日下午發布通知稱，由於該市出現新冠病毒初篩陽性人員，為保障考生的生命安全和身體健康，位於津南區的三個考點暫停本次教師資格考試面試。位於封控區，管控區和防範區的考生也不要前往本次考試其他四個考點。1月9日1時許，天津市教育招生考試院再次發布通知稱，鑑於該市疫情防控的嚴峻形勢，為切實保障考生的生命安全和身體健康，經認真研判，原定1月9日舉行的教師資格考試面試全部取消。

天津市古文化街旅遊區公眾號1月9日發布公告稱，按照疫情防控工作要求，為保證廣大遊客和商戶健康安全，古文化街旅遊區自1月9日起暫時關閉。

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏在8日舉行的光華科技公益論壇上表示，Omicron是新冠病毒在人體免疫壓力下的自然選擇結果。他研究Omicron感染者的醫學影像後認為，這種變異株「會咬人」。一個國家和地區需要強大的免疫屏障和醫療資源，才能抵禦Omicron的威脅。

疫情 Omicron 面試

延伸閱讀

沖繩Omicron患者尚無重症病例 逾6成突破性感染

Omicron來得急 美國家用快篩試劑大缺貨

西安出現「1傳43」超級傳播者 為何如此嚴重？

出現本土確診 天津今起全員核酸檢測

相關新聞

西安出現「1傳43」超級傳播者 為何如此嚴重？

根據大陸陝西省衛健委發布，從1月4日到1月7日，有43個新冠肺炎確診病例，是1月4日發布的同一確診病例的密切接觸者，也就...

杭州機場貨機起火機身斷成兩截 產自俄羅斯全球數量極少

昨日（8日），浙江杭州蕭山機場一架貨機機艙起火，飛機斷成兩截，機上8名機組人員全部被救出，其中3人受傷。

執勤不慎從7樓墜下曾悲觀「變沒用廢人」 警休養一年歸隊

去年2月，浙江杭州餘杭公安良渚刑偵中隊技術民警鮑偉傑，在勘驗盜竊案現場時從 7樓墜下，全身多處粉碎性骨折。經過近一年的治療，他近日終於歸隊。

孫春蘭仍在陝西防控：絕不能讓疫情出現反彈

大陸國務院副總理孫春蘭持續在陝西省防控疫情，強調要一鼓作氣打贏疫情防控殲滅戰，絕不能讓疫情出現反彈。

天津迎戰Omicron：部分地鐵站關閉 實體補習課程喊停

據大陸衛健委9日消息，1月8日0—24時，天津市新增3例新冠肺炎本土確診病例。另據央視8日晚消息指，天津2例本土確診病例...

出現本土確診 天津今起全員核酸檢測

根據天津市疫情防控指揮部9日消息，為有力阻擊新冠變異毒株疫情進一步擴散傳播，天津當局決定在全市範圍開展全員核酸檢測。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。