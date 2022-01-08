陸鐵路改革里程碑 首條民營控股「杭台高鐵」通車

大陸首條民營控股高鐵「杭台高鐵」（杭州至台州的高速鐵路）8日上午正式宣布開通運營，成為中國沿海鐵路快速客運通道的重要組成成分，這也是大陸國家發改委確定的首批八個社會資本投資鐵路示範項目之一，同時是大陸鐵路改革里程碑事件。

據陸媒「財聯社」報導指出，杭台高鐵北起杭州東站，利用杭甬高鐵至紹興北站，之後新建正線至台州市溫嶺站。杭台高鐵全線266公里，其中新建紹興北站至溫嶺站線路全長223公里，設計時速350公里，是等級最高的高速鐵路。

值得注意的是，杭台高鐵是大陸國家沿海鐵路快速客運通道的重要組成部分，是國家發改委確定的首批八個社會資本投資鐵路示範項目之一。

在此之前，幹線鐵路一直為中國國家鐵路集團有限公司（以下簡稱國鐵集團）一家獨攬，。在杭台高鐵開通前，國鐵集團同時擁有所有高速鐵路的「控股權」和「運營權」。杭台鐵路項目部分改變了這一局面，民營資本取得高鐵的控股權，但鐵路運營權仍歸國鐵集團所有。未來是否有可能出現由民營資本運營的鐵路，還有待探索。

2017年9月11日，作為大陸首批八個社會資本投資鐵路示範項目之一，復星牽頭的民營聯合體和浙江省政府正式簽約杭紹台鐵路，粗估總投資人民幣448.9億元。

至於民資企業入股對於大陸鐵路項目會產生何種轉變？北京交通大學經濟管理學院教授趙堅通過陸媒「界面新聞」指出，杭紹台高鐵融入了幹線鐵路網，全國鐵路一張網，一定是國鐵集團說了算。「民企聯合體雖然是控股方，但鐵路的運行性質就決定了他們不可能主導話語權。」

民資控股讓杭紹台高鐵與眾不同，但項目公司沒有取得運營權，又讓其與其他合資鐵路並沒有太大差別。京滬高鐵、濟青高鐵等多條鐵路，均有民營資本參與。

復星基礎設施產業發展集團CEO方建宏則表示，民營企業以項目公司為平台，履行出資者責任，主要收入來源是客票收入和線路使用費清算，與其他國有合資高鐵待遇相同，不同之處主要是在鐵路投融資體制方面進行了改革和創新。