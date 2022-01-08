青海發生6.9級地震 1小時內連5震 已知4人輕傷

經中國地震台網正式測定，8日1時45分，青海省海北藏族自治州門源縣（北緯37.77度，東經101.26度）發生6.9級地震，震源深度10公里。大陸網友稱，甚至連甘肅蘭州、寧夏銀川都有震感。

青海省地震局副局長馬玉虎表示，截至8日2時48分，當地還記錄到3.0級及以上餘震4次，其中5.0至5.9級地震1次，4.0至4.9級地震1次，3.0至3.9級地震2次。

據新華社報導，青海門源6.9級地震發生後，青海省已於8日1時50分啟動重大地震災害二級應急響應。

中新社指出，截至8日6時，青海門源6.9級地震初步排查有4位民眾在地震避險時受傷，所幸均為輕傷，且已及時獲得救治。

報導稱，截至8日6時，排查發現門源縣皇城鄉有5處畜棚倒塌，部分住房牆體出現輕微龜裂現象。當地暫未收到人員死亡和房屋倒塌情況報告，各縣通訊暢通，社會態勢平穩，全州道路交通設施正常，各項排查工作和巡邏工作仍在持續進行中。