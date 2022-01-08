大陸新增本土病例95例 境外病毒導致西安近2,000人確診

據大陸國家衛健委通報，1月7日，中國大陸報告新增新冠肺炎確診病例159例。其中境外輸入病例64例，本土病例95例。當天本土病例分別為：陜西46例，均在西安；河南43例，其中鄭州24例、許昌18例、周口1例；浙江4例，其中寧波3例、金華1例；廣東2例，均在深圳。

大陸當天還報告新增6例本土無症狀感染者，其中上海5例，均在浦東新區；河南1例，在商丘。

自去年12月9日以來，陝西全省累計報告本土確診病例1,986例，其中西安1,959例、咸陽13例、延安13例、渭南1例。

西安在7日疫情防控記者會中表示，根據病毒測序結果，西安這波疫情來源於去年12月4日巴基斯坦航班輸入的Delta毒株。但因這次病毒毒株傳播隱匿特點，部分感染路徑暫未找到明確的傳播證據。

深圳7日新增的2例確診病例，深圳市疾控中心當晚完成的病毒全基因組序列測定結果顯示，兩名確診者感染的都是Delta變異株。

截至7日24時，中國大陸現有確診病例3,367例，其中重症病例27例，尚在醫學觀察的密切接觸者3萬9,276人。