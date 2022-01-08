重慶餐廳爆炸死亡人數增至16名 另1人重傷

大陸重慶市武隆區鳳山街道辦事處機關餐廳7日中午約12點10分發生爆炸事故，根據現場應急指揮部8日零時許公布的最新消息，共有26名受困者被救出，其中16人死亡，1人重傷，其餘傷者也都已被送往醫院救治。

《澎湃新聞》報導，重慶市政府副秘書長楊琳表示，事故發生原因疑似餐廳燃氣洩漏燃爆，導致房屋垮塌。該房屋系兩層磚混結構，占地面積約70平方公尺，建築面積約150平方公尺。事故發生時，鳳山街道辦事處部分職工正在餐廳內用餐。

楊琳說，燃爆事故發生後，市委市政府高度重視，迅速成立現場應急處置指揮部，重慶市委書記陳敏爾、代市長胡衡華，第一時間趕到事故現場指揮搜救和救治工作，並赴醫院看望傷者。

楊琳稱，此次事故給全市安全工作敲響警鐘。8日上午，重慶將召開全市安全生產電視電話會議，對全市重點行業領域安全隱患再部署，開展大排查大整治行動，深刻吸取教訓，全面消除安全隱患，堅決遏制重特大事故發生。

但中國大陸不時傳出類似的重大意外。去年10月21日，遼寧瀋陽一家餐廳同樣發生燃氣爆炸，最終導致5人不幸喪生。