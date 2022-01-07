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河南多地爆疫情 中國專家：疫苗保護力下降

中央社 / 台北7日電

中國河南省多地爆發COVID-19疫情，每日新增病例數直追西安市。中國工程院院士張伯禮昨天指出，本輪河南疫情表現出多點散發、輕症及無症狀感染者多、「疫苗保護力下降」等特點。

張伯禮6日接受官媒健康時報訪問時指出，西安疫情存在隱匿性傳播，在一定規模的社區傳播、多點散發後才集中爆發，並且出現外溢病例。河南本輪疫情也主要由Delta變異株引起，傳播模式具有相似性，都具有隱匿性傳播、多點散發然後集中爆發的特點，河南可借鑒陝西省既有疫情防控經驗。

其次，他指出，河南臨床重症病例少，輕症、無症狀感染者相對多。此次疫情不少感染者在檢出陽性時沒有症狀，入院後陸續出現了輕微的咳嗽、流鼻涕、發燒等症狀，目前的臨床分型多為輕型和普通型。

張伯禮並指出，隨著中國大陸COVID-19疫苗接種工作的推進，大部分人都接種了2劑，數據顯示西安和鄭州的疫苗接種率超過95%，但仍出現局部疫情，一定程度說明疫苗保護力下降，變異病毒株可能存在免疫逃逸。

不過他強調，根據目前研究結果看，疫苗在降低重症率和死亡率方面效果很好，有效率可達80%至90%。所以依然要加強疫苗的接種，提高疫苗覆蓋率。

河南自上月31日洛陽市新安縣發現2例無症狀感染者以來，許昌市、鄭州市、周口市、信陽市、商丘市相繼出現疫情，呈多點散發態勢。截至6日午夜，累計確診已達150例，但傳播源頭仍不明。

根據官方最新通報，1月6日，中國大陸報告新增本土確診病例116例，其中57例在西安，56例在河南。

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