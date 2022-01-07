淚別立場新聞、眾新聞 香港記者：記者身份不死

踏入2022年，香港網路媒體《眾新聞》渡過了5歲生日，卻同時迎來結束的一天。1月3日跟平日不太一樣，它的首頁不止有新聞報導，還有許多《眾新聞》記者的感言文章。這次執筆不是寫別人的故事，而是自己內心的五味雜陳，以及回顧可能就此劃上句號的採訪生涯。

27歲的記者阿王（化名）回想那天，所有同事都忙得不可開交，趕著在最後一天讓手上的報導面世。「每個人都很努力的瘋狂寫稿，我把拖了大半個月的稿子在一天內完成，連剪片用的伺服器都差點垮掉了。」阿王接受德國之聲訪問時苦笑說：「那可謂是『笑喪』，起碼我們人沒出事，還有機會跟讀者和同事說再見，其實已是很幸福的事。」

觸發《眾新聞》停運的最後一根稻草，是香港警方在12月29日大舉搜捕另一知名網媒《立場新聞》。前任總編鐘沛權及時任總編林紹桐被控告「串謀發布煽動刊物罪」，當局指《立場新聞》透過刊登多篇文章，意圖引起對香港政府和司法的憎恨、香港居民間不滿等。

4名前董事被捕扣查後獲准保釋，包括歌手何韻詩、前議員吳靄儀以及方敏生、周達智。正因國安法案件被關柙候審的前《蘋果日報》副社長陳沛敏——鐘沛權的妻子，亦涉嫌因撰文而在獄中再被捕。擁有過百萬讀者的《立場新聞》同日公布停運並刪除所有平台上的內容。此外，創辦人蔡東豪現也正被警方通緝。

短短數天後，《眾新聞》宣布1月4日起停運，及後停止更新平台及遣散員工。決定來得突然，但也經過全體員工的反覆思量。阿王說：「過程中最大掙扎是，我很想做記者，但不可能因此把主管和同事置於坐牢的風險之中，這是我們最大的感受。」

《立場新聞》高層被捕當天，港警派出超過二百警力搜查其新聞辦公室。當天清晨，身兼香港記者協會主席的時任《立場新聞》副采訪主任陳朗升，同遭警員上門搜查。他接受德國之聲訪問時如此形容：「那是非常傷感的一天，我失去了我的同事、工作以及記者的身份。」《立場新聞》兩名被起訴的前總編輯都被法庭拒絕保釋，須即時關柙候審，許多旁聽的《立場新聞》記者在庭上相擁落淚。對他們來說這是一次重大創傷，但不少人為免影響案件和同事安危，不願多談。陳朗升表示：「《立場新聞》及《眾新聞》接連消失是個警號，令人擔憂獨立的媒體在香港已無處容身。」

煽動刊物罪影響深遠

局勢發展引起的疑慮，也不限於異議媒體。在親建制媒體當了記者8年的阿喬（化名）說，煽動罪的定義「寬過紅海」，媒體很容易墮進法網。他向德國之聲表示：「以往關乎中國的新聞會審查得很嚴，但在國安法實施後，香港紀律部隊和保安局等部門手執很大權力，尤其是涉及他們的負面消息會被上司按住不刊登。我不會說完全出不了，但難度大大提高，甚至會成為審查的借口。」他預計調查新聞會愈來愈少，特別是中文媒體會更加謹慎。

由《蘋果日報》、《立場新聞》到《眾新聞》，僅僅半年，香港三家最大的批判性新聞機構關閉。牽涉的罪名包括國安法下的「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，以及英殖時代的古老罪行「串謀發布煽動刊物罪」，後者本已停用幾十年，直至去年港府才開始重用。值得留意的是，雖然後者並非國安法罪行，但由於涉及「危害國安」的元素，保釋門檻與前者看齊，意味一旦被控很大機會須要還柙。

阿喬說仍未消化到一系列的衝擊，無力感和沮喪籠罩著新聞界。他慨嘆：「看著許多比你有能力、更厲害的同業失業，但已幾乎沒有可以容納他們的媒體了」。他認為雖然審查一直存在，但過往即使媒體所屬的光譜不同，記者之間的良性競爭促進了整個新聞業百花齊放。 「縱使是別人的獨家新聞，有其他同業一起跟進、質問官員，所帶來的回響都會大些。但現在少了競爭性，報導空間嚴重收窄，想做的事做不到，開始會想為何還要忍受低薪當記者？」

阿王入行只有5年，但這已不是他第一次經歷新聞機構「大地震」。 2020年底有線電視大舉裁員並裁走偵查報導組，被質疑是要削弱異議聲音，引發編采人員集體辭職以示抗議，當時阿王都是辭職的一員。經過一年，他再度失業，但感受卻非常不一樣。 「離開有線電視時我有不舍但完全沒哭過，但這次知道停運決定後，我哭了很久很久。」阿王說：「上次我覺得還有路走下去，市場上還有其他自由的媒體。但這次是第一次有那麼疼的感受，因為我知道《眾新聞》完了，就很大機會要跟記者身份說再見。」

「記者身份不死」

《眾新聞》由一批香港資深新聞工作者一起創辦，以眾籌和訂閱費作為資金來源。而《立場新聞》成立於2014年12月，當時正值「雨傘運動」剛剛落幕之際。兩者都以非牟利新聞媒體自居，2019年反修例運動爆發後，讀者群和影響力與日俱增，曾奪得香港和亞洲區內多個新聞獎項。去年起，他們接收了不少離開香港電台、有線新聞和蘋果日報的記者，製作越見規模。

阿王笑稱同事之間稱《眾新聞》為「傳媒難民營」，保留了業內的火種以及消失中的香港。但在《立場新聞》和《眾新聞》告別後，至今已有最少6家中小型網媒在寒蟬效應下停辦。傳統大報《明報》也首次在觀點版加上編注，聲明其刊登的時事文章若提出批評，旨在促使矯正政策錯誤，「絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意」。

記協主席陳朗升認為：「所有在香港的人都明白發生什麼事，若非為了員工的安全，媒體都不會走到關閉這一步。我不會評論政府的說法，但相信許多人都看得清事實，我仍希望當局理解多元獨立的聲音對香港至關重要。」

阿王和許多香港記者一樣，覺得前路灰暗，但他還未完全放棄繼續當記者的念頭。 「我不信那種『XX已死』的說法，即使你覺得它這一刻死了，但我們盛載著這精神的人未死，它自然就不會死。」他預料不少同業會隱姓埋名、以地下化的方式繼續做記錄工作。 「即便最敏感的題材不能寫，但只要在一則新聞上為讀者多挖一點資訊，都已經有賺了。」

「大家都知道風險來得很真實，所以更加要用聰明的方法堅守真相。我們永遠不知道何時走到漆黑隧道的盡頭，但我們必須繼續相信。」而他自己會考慮回到其他主流媒體工作，哪怕空間很可能大不如前，但他認為此時此刻仍選擇留下來的人，視新聞工作為一種信仰。 「記者只是一個頭銜，無論是否留在行內，只要堅持說真話，記者這個身份就不會死。」

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