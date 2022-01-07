重慶一餐廳發生爆炸多人被困 爆炸原因仍在調查

7日中午12時，重慶市武隆區一間餐廳發生爆炸案，導致餐廳與附近的房屋倒塌，多人被困，救援工作正在進行當中。目前尚不清楚爆炸的原因為何。

據央視新聞報導，當地應急管理部已派出工作組和專家趕赴現場指導救援處置工作。

大陸應急管理部黨委書記、部長黃明立即到部指揮中心，以視訊方式調度指導救援處置工作，要求迅速查清現場情況、核清被困人數，查明事故原因，並嚴防次生事故發生，確保救援安全。同時，深入組織排查安全風險隱患，嚴防類似事故發生。

事故發生後，當地消防救援隊伍立即調派2個重型救援隊、1個輕型救援隊，共260人、50車趕赴現場救援。應急管理部調派礦山救護隊、工程搶險隊，共60人、20台起重挖掘裝備趕赴現場增援。

另據新華社報導，餐廳發生爆炸後，現場有多名人員受傷，事故原因和傷亡情況正在進一步調查中。