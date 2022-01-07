快訊

專家籲快做這事 疫情「若擴散至外縣市將不堪設想」

桃機爆群聚 侯友宜：唱歌拍照無法保持適當距離者必戴口罩

西安再傳孕婦遭拒診流產 「對熱愛的城市心灰意冷」

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
西安封城下民眾面臨「看診難」的問題，目前已傳出有兩名孕婦因此流產。（新浪微博照片）
西安封城下民眾面臨「看診難」的問題，目前已傳出有兩名孕婦因此流產。（新浪微博照片）

西安傳出第二例孕婦因醫院拒絕接診而流產的憾事。微博網友「A有雨有晴天」5日在網上發文指，她去年12月29日發現自己出血，因住處正是封控區，和丈夫在警察的協助下，先後前往陝西省人民醫院、能康醫院就醫，卻都被拒診，最後因為大量出血，胎兒最終沒能保住。當事人表示，「對原本熱愛的城市心灰意冷」。

據每日經濟新聞報導，這名孕婦先在警方護送下前往陝西人民醫院，但院方表示因夫妻兩人居住在封控區，所以不接診，建議他們轉往能康醫院。但抵達能康醫院後，院方卻表示，2人持綠健康碼，他們只接待紅碼和黃碼。後來更因為民警要去接另一名孕婦，婦人和丈夫就在能康醫院門外等了好幾小時，直到下午才找到一家願意為她看診的醫院，但為時已晚，這名孕婦最終還是因為大量出血，胎兒沒能保住。

孕婦丈夫向中國新聞周刊表示，在過程曾找到一分西安助產醫院名單，但打電話過去，大部分醫院都表示需要由疫情指揮部統一安排才能接收，而西安疫情指揮部又一直沒人接聽電話，連協助他們的交警都非常著急，表示不知道疫情指揮部在哪裡，否則就直接送兩人過去。

這名孕婦稱，夫妻兩人連孩子的名字都想好了，卻發生這樣不幸的事情。她並指，不能理解為何西安疫情指揮部的電話打不通，致電各個部門求助，但每個單位都在互踢皮球。她感嘆，自己是「平民百姓賤命一條」，這起事件讓她對原本熱愛的城市心灰意冷。

事後，中國新聞周刊聯絡能康醫院，負責人表示現在紅黃綠碼的病人都會接收，對於孕婦被拒收一事，負責人僅指是「當時的工作人員對程序不熟練，會加以改進」。

日前西安一名懷胎8個月的孕婦本月1日因核酸證明過期4小時，被醫院拒收。這名孕婦在醫院外等候2個多小時大出血，才獲院方接診，但最後仍不幸流產。

此外，還有西安網友表示，自己的父親因突發心絞痛，被多家醫院拒接，最後延誤就醫，搶救無效去世。

孕婦 疫情

延伸閱讀

西安封城就醫難導致孕婦流產 陸副總理孫春蘭表示愧疚

孕婦路口破水警車急速開道 護送50公里順利產下雙胞胎

西安市衛健委主任 向流產孕婦鞠躬道歉

西安確診病例每日百例以下 鍾南山：西安疫情出現拐點

相關新聞

疫苗全程接種率86% 鐘南山：理論上中國已達成群體免疫

據中新網報導，中國工程院院士鍾南山表示，截至1月6日，中國大陸完成新冠肺炎疫苗全程接種的人口已達12.13億人，疫苗接種...

發現2例新冠確診 深圳要求市民「非必要不離深」

在發現2例本土確診者後，深圳7日通告「嚴格離深管理」，要求深圳市民「非必要不離深、不出省」；確需離深的，自7日24時起，...

深圳1對夫婦新冠確診 丈夫在羅湖上班

廣東深圳龍崗區新冠肺炎疫情防控指揮部公布，6日深圳在對重點行業從業人員定期核酸檢測時，發現2位新冠病毒陽性感染者，兩人是...

大陸新增新冠確診116例 涉及陝西、河南、浙江三省

據大陸國家衛健委通報，1月6日，中國大陸報告新增新冠肺炎確診病例174例。其中境外輸入病例58例，本土病例116例。當天...

瑞雪迎春 北京冬奧高鐵列車亮相

為北京冬奧會量身定制的新型奧運版復興號智能動車組，6日在北京京張高鐵亮相。京張高鐵為冬奧會及冬殘奧會提供運輸自1月21日...

深圳迎2架大型客機

南方航空兩架全新大型遠程寬體A350-900型客機6日同時落戶深圳，加盟南航深圳分公司，深圳迎來目前最大空客寬體客機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。