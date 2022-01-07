西安再傳孕婦遭拒診流產 「對熱愛的城市心灰意冷」

西安傳出第二例孕婦因醫院拒絕接診而流產的憾事。微博網友「A有雨有晴天」5日在網上發文指，她去年12月29日發現自己出血，因住處正是封控區，和丈夫在警察的協助下，先後前往陝西省人民醫院、能康醫院就醫，卻都被拒診，最後因為大量出血，胎兒最終沒能保住。當事人表示，「對原本熱愛的城市心灰意冷」。

據每日經濟新聞報導，這名孕婦先在警方護送下前往陝西人民醫院，但院方表示因夫妻兩人居住在封控區，所以不接診，建議他們轉往能康醫院。但抵達能康醫院後，院方卻表示，2人持綠健康碼，他們只接待紅碼和黃碼。後來更因為民警要去接另一名孕婦，婦人和丈夫就在能康醫院門外等了好幾小時，直到下午才找到一家願意為她看診的醫院，但為時已晚，這名孕婦最終還是因為大量出血，胎兒沒能保住。

孕婦丈夫向中國新聞周刊表示，在過程曾找到一分西安助產醫院名單，但打電話過去，大部分醫院都表示需要由疫情指揮部統一安排才能接收，而西安疫情指揮部又一直沒人接聽電話，連協助他們的交警都非常著急，表示不知道疫情指揮部在哪裡，否則就直接送兩人過去。

這名孕婦稱，夫妻兩人連孩子的名字都想好了，卻發生這樣不幸的事情。她並指，不能理解為何西安疫情指揮部的電話打不通，致電各個部門求助，但每個單位都在互踢皮球。她感嘆，自己是「平民百姓賤命一條」，這起事件讓她對原本熱愛的城市心灰意冷。

事後，中國新聞周刊聯絡能康醫院，負責人表示現在紅黃綠碼的病人都會接收，對於孕婦被拒收一事，負責人僅指是「當時的工作人員對程序不熟練，會加以改進」。

日前西安一名懷胎8個月的孕婦本月1日因核酸證明過期4小時，被醫院拒收。這名孕婦在醫院外等候2個多小時大出血，才獲院方接診，但最後仍不幸流產。

此外，還有西安網友表示，自己的父親因突發心絞痛，被多家醫院拒接，最後延誤就醫，搶救無效去世。