發現2例新冠確診 深圳要求市民「非必要不離深」

在發現2例本土確診者後，深圳7日通告「嚴格離深管理」，要求深圳市民「非必要不離深、不出省」；確需離深的，自7日24時起，必須持有48小時內核酸檢測陰性證明。深圳並要求各級黨政機關、企事業單位等，帶頭落實「非必要不離深、不出省」要求。

據央視新聞報導，深圳7日對重點行業從業人員定期核酸檢測時，發現2例新冠病毒陽性感染者，2名確診者為夫妻。其中確診的男性為深圳市羅湖區某公司工作人員，女性為深圳市龍崗區某公司工作人員，兩人居住在龍崗區布吉街道布吉社區。

為防控疫情，深圳還要求嚴控聚集性活動。全市從嚴從緊管控大型會議、活動、論壇、培訓、演出、展銷促銷等聚集性活動，龍崗區、羅湖區暫停舉辦大型聚集性活動。

此外，深圳全市各類公共場所除嚴格落實體溫檢測、亮碼、戴口罩等防控措施，所有景區景點、餐飲單位、室內公共場所、密閉場所接納消費者人數不得超過最大承載量的50%，並需嚴格控制瞬時流量。