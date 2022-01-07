快訊

欠20萬法事費用 高雄男被毆打致死坐公園椅上斷氣

鄭文燦：桃機6日增4確診 其中3人完整接種突破性感染

聽新聞
test
0:00 / 0:00

深圳1對夫婦新冠確診 丈夫在羅湖上班

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
深圳在各口岸加強防疫工作。（新華社資料照片）
深圳在各口岸加強防疫工作。（新華社資料照片）

廣東深圳龍崗區新冠肺炎疫情防控指揮部公布，6日深圳在對重點行業從業人員定期核酸檢測時，發現2位新冠病毒陽性感染者，兩人是夫妻。

據香港文匯網報導，深圳市龍崗區新冠肺炎疫情防控指揮部7日發布最新疫情通報，深圳市在對重點行業從業人員定期核酸檢測時，發現2例新冠病毒陽性感染者。目前2例個案現已轉送至深圳市第三人民醫院應急院區隔離治療，相關密接者正在排查中，其居住、工作區域已實施管控，個案活動過的重點場所已進行終末消毒。

根據通報，個案1，男，29歲，深圳市羅湖區某公司工作人員，居住在龍崗區布吉街道布吉社區壹村東心嶺八巷。1月6日在例行核酸檢測「10混1」採樣中新冠病毒核酸初篩陽性，1月7日經深圳市疾控中心覆核為陽性。

個案2，女，29歲，為個案1的妻子，深圳市龍崗區某公司工作人員，居住在龍崗區布吉街道布吉社區壹村東心嶺八巷。1月7日在個案1密接者排查中新冠病毒核酸初篩陽性，經深圳市疾控中心覆核為陽性。

龍崗區新冠肺炎疫情防控指揮部提醒深圳市民進一步做好個人防護，戴口罩、多洗手、勤通風，保持社交距離，配合相關部門做好健康管理。

深圳 新冠肺炎

延伸閱讀

深圳迎2架大型客機

桃機疫情擴散 中壢某國小周五預防性停課1天

影／桃機、金嗓新確診個案 身分、CT疫調出爐

港官、議員出席生日宴成密接者遭隔離 林鄭表失望

相關新聞

疫苗全程接種率86% 鐘南山：理論上中國已達成群體免疫

據中新網報導，中國工程院院士鍾南山表示，截至1月6日，中國大陸完成新冠肺炎疫苗全程接種的人口已達12.13億人，疫苗接種...

發現2例新冠確診 深圳要求市民「非必要不離深」

在發現2例本土確診者後，深圳7日通告「嚴格離深管理」，要求深圳市民「非必要不離深、不出省」；確需離深的，自7日24時起，...

深圳1對夫婦新冠確診 丈夫在羅湖上班

廣東深圳龍崗區新冠肺炎疫情防控指揮部公布，6日深圳在對重點行業從業人員定期核酸檢測時，發現2位新冠病毒陽性感染者，兩人是...

大陸新增新冠確診116例 涉及陝西、河南、浙江三省

據大陸國家衛健委通報，1月6日，中國大陸報告新增新冠肺炎確診病例174例。其中境外輸入病例58例，本土病例116例。當天...

瑞雪迎春 北京冬奧高鐵列車亮相

為北京冬奧會量身定制的新型奧運版復興號智能動車組，6日在北京京張高鐵亮相。京張高鐵為冬奧會及冬殘奧會提供運輸自1月21日...

深圳迎2架大型客機

南方航空兩架全新大型遠程寬體A350-900型客機6日同時落戶深圳，加盟南航深圳分公司，深圳迎來目前最大空客寬體客機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。