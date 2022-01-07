深圳1對夫婦新冠確診 丈夫在羅湖上班

廣東深圳龍崗區新冠肺炎疫情防控指揮部公布，6日深圳在對重點行業從業人員定期核酸檢測時，發現2位新冠病毒陽性感染者，兩人是夫妻。

據香港文匯網報導，深圳市龍崗區新冠肺炎疫情防控指揮部7日發布最新疫情通報，深圳市在對重點行業從業人員定期核酸檢測時，發現2例新冠病毒陽性感染者。目前2例個案現已轉送至深圳市第三人民醫院應急院區隔離治療，相關密接者正在排查中，其居住、工作區域已實施管控，個案活動過的重點場所已進行終末消毒。

根據通報，個案1，男，29歲，深圳市羅湖區某公司工作人員，居住在龍崗區布吉街道布吉社區壹村東心嶺八巷。1月6日在例行核酸檢測「10混1」採樣中新冠病毒核酸初篩陽性，1月7日經深圳市疾控中心覆核為陽性。

個案2，女，29歲，為個案1的妻子，深圳市龍崗區某公司工作人員，居住在龍崗區布吉街道布吉社區壹村東心嶺八巷。1月7日在個案1密接者排查中新冠病毒核酸初篩陽性，經深圳市疾控中心覆核為陽性。

龍崗區新冠肺炎疫情防控指揮部提醒深圳市民進一步做好個人防護，戴口罩、多洗手、勤通風，保持社交距離，配合相關部門做好健康管理。