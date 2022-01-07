大陸新增新冠確診116例 涉及陝西、河南、浙江三省

據大陸國家衛健委通報，1月6日，中國大陸報告新增新冠肺炎確診病例174例。其中境外輸入病例58例，本土病例116例。當天本土病例分別為：陜西57例，均在西安；河南56例，其中許昌28例、鄭州26例、洛陽1例、固始1例；浙江3例，其中寧波2例、金華1例。

另，6日上海新增3例無症狀感染者，其中浦東新區2例、奉賢區1例。

央視新聞周五上午則報導，7日，深圳在對重點行業從業人員定期核酸檢測時，發現2例新冠病毒陽性感染者，兩人為夫妻。

儘管目前大陸本土確診病例仍以陝西居多，但河南的疫情近日快速升溫。自去年12月31日洛陽市新安縣發現2例無症狀感染者以來，截至6日24時，河南目前已發現的確診者達到150例，但疫情源頭依然不明。

由於河南是勞動力輸出大省，隨著春節將近，鄭州、開封、商丘、周口、新鄉、信陽等地已要求，春節返鄉人員必須提前報備，並呼籲當地民眾非必要不出市、不出省。

此外，今年元旦以來，浙江也出現新一波疫情，涉及寧波北侖與金華永康。浙江多地還發現省外陽性感染者的足跡，各地隨即緊急開展相關防控工作。

據中新社報導，浙江省衛健委副主任孫黎明表示，當前，浙江疫情防控形勢仍然嚴峻複雜，特別是隨著春節臨近，人員流動性和集聚性不斷增加。下一步，浙江將持續強化「源頭查控+快響激活+硬核隔離+精密智控」機制，鞏固拓展疫情防控成果。

針對西安這波疫情，中國疾控中心衛生應急中心主任李群6日表示，西安此次疫情是中國大陸自2020年武漢以來，在一個超大城市所發生的病例數最多、規模最大的一次本土疫情，呈現出點多、面廣、社區傳播和聚集性疫情多種形式併發、上升勢頭凶猛的特點。

但李群認為，進入2022年後，西安每日報告新增本土確診病例數正逐步下降，疫情防控形勢不斷向好。雖然今後仍然有可能發生病例，但疫情大規模反彈的風險已經基本控制，防控工作取得了階段性成果。

截至6日24時，中國大陸現有確診病例3,359例，其中重症病例30例，尚在醫學觀察的密切接觸者4萬2,512人。