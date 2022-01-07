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新疆高速一級公路 將破1萬公里

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

2022年新疆維吾爾自治區交通運輸工作會議上公布，至2022年末，新疆高速（一級）公路總里程將突破1萬公里，其中高速公路總里程將突破7500公里。　

中新社報導，新疆交通運輸廳黨委書記、副廳長李學東表示，2022年，新疆將完成公路交通固定資產投資800億元（人民幣，下同），全區通高速（一級）公路的縣市將達94個，占比達87.9%。同時，環塔里木盆地高速（一級）公路也將全面建成，除塔縣外，全區剩餘縣通高速（一級）公路項目將全部在建或開工建設。

李學東還說，2022年，新疆還將促進交通運輸高水平對外開放，高速（一級）公路連通的常年開設口岸達到6個，推動具備條件的口岸有序恢復國際道路貨物運輸，配合做好雙邊和多邊國際道路運輸協定的商簽實施。　　

在回顧2021年新疆交通運輸工作時，李學東稱，2021年，新疆累計完成公路交通固定資產投資690.5億元，超過年初計畫15%，全年新增高速（一級）公路里程超過1800公里，總里程突破9400公里，新疆公路交通基礎設施網絡進一步完善。　　

具體來看，2021年新疆環準噶爾盆地高速（一級）公路全面建成；第三條進出疆公路大通道—京新高速全線貫通，新疆與北京路程縮短1300多公里；G0711線尉犁至若羌，S21線阿勒泰至烏魯木齊高速公路通車，使新疆南北大通道行車時間大幅減少。

目前，新疆公路通車里程21.9萬公里，高速公路內暢外聯，幹線縱橫交錯，農村公路進村入戶。

新疆 高速公路

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